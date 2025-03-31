أزمة نقص الخبز في غزة تهدد حياة السكان بسبب نفاذ الدقيق

تشهد قطاع غزة أزمة إنسانية جديدة، حيث حذرت جمعية المخابز في غزة من أن جميع المخابز المدعومة من قبل برنامج الأغذية العالمي ستتوقف عن العمل خلال الساعات القادمة بسبب نفاد مخزون الدقيق. يأتي ذلك نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي الذي يعيق دخول المواد الغذائية الأساسية. ويرصد الموجز التفاصيل.

توقف المخابز في جميع أنحاء القطاع

صرح عبد الناصر العجرمي، رئيس جمعية المخابز في غزة، بأن مخابز الجنوب توقفت عن العمل منذ صباح اليوم، في حين ستتوقف مخابز غزة وشمال القطاع عن العمل اعتبارًا من الغد بسبب نقص المواد الأساسية مثل الدقيق، والسولار، والخميرة.

وأضاف العجرمي: "حرب التجويع تدق طبولها من جديد، وسنواجه كارثة إنسانية إذا لم يتم إدخال شحنات جديدة من الدقيق على وجه السرعة"، مشيرًا إلى أن إغلاق المخابز سيفاقم الأزمة المعيشية للسكان الذين يعانون من ندرة المواد الأساسية وغياب غاز الطهي.

تداعيات خطيرة على السكان

وفقًا لبيانات جمعية المخابز، يستهلك قطاع غزة 450 طنًا من الدقيق يوميًا، وكانت المخابز تعمل على تغطية 50% من احتياجات السكان. ومع توقف المخابز، فإن الأزمة ستؤدي إلى نقص حاد في الخبز، مما يزيد من معاناة الفلسطينيين في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.

الأضرار المادية وتدمير المخابز

يبلغ عدد المخابز في غزة 140 مخبزًا، منها 70 مخبزًا آليًا، لكن نسبة كبيرة منها تعرضت للتدمير جراء القصف الإسرائيلي، وخاصة في شمال القطاع. وتشير التقديرات إلى أن خسائر القطاع في هذا المجال تقدر بملايين الدولارات.

الحاجة إلى تدخل دولي عاجل

يواجه سكان غزة أزمة خانقة مع استمرار الحصار الإسرائيلي، مما يتطلب تدخلاً دوليًا عاجلاً لضمان دخول المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية إلى القطاع. وتطالب المؤسسات الإنسانية المجتمع الدولي بالتحرك السريع لإنهاء هذه الأزمة قبل أن تتفاقم الأمور بشكل كارثي.

مستقبل الوضع في غزة

مع استمرار الإغلاق والحصار، يزداد الضغط على المنظمات الإنسانية لتقديم حلول عاجلة. ويبقى التساؤل قائمًا: هل ستتحرك الجهات الدولية لإنقاذ غزة من أزمة الخبز قبل فوات الأوان؟

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