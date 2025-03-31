مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب الدمج: تفاصيل شاملة وجدول المكفوفين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب الدمج، وذلك قبل بدء الامتحانات للعام الدراسي 2024-2025. وتأتي هذه التحديثات في إطار توفير بيئة تعليمية عادلة ومتوازنة تضمن تكافؤ الفرص لجميع الطلاب، وفقًا لنوع الإعاقة واحتياجاتهم الخاصة. ويرصد الموجز تفاصيل الامتحانات في السطور التالية.

تفاصيل الامتحانات وفق نوع الإعاقة

حرصت الوزارة على تخصيص نسب محددة من الأسئلة الموضوعية والمقالية وفقًا لكل فئة من فئات الطلاب ذوي الإعاقات المختلفة، وذلك لضمان تحقيق أقصى استفادة تعليمية وتقييم دقيق لمستواهم الأكاديمي. وفيما يلي توزيع الأسئلة حسب نوع الإعاقة:

الإعاقات الذهنية البسيطة، بطء التعلم، الشلل الدماغي، اضطراب طيف التوحد، ومتلازمة داون: تكون جميع الأسئلة (100%) من نوع الاختيار من متعدد، مما يسهل على الطلاب فهمها والإجابة عنها.

كف البصر: تتكون الامتحانات من 85% أسئلة موضوعية و15% أسئلة مقالية، مما يمنحهم فرصة التعبير عن إجاباتهم بشكل أوسع.

ضعف البصر، ضعف السمع، والإعاقات الحركية: تشمل الاختبارات 85% أسئلة موضوعية و15% مقالية، مما يحقق توازنًا بين التقييم المعتمد على الاختيار المباشر والتعبير الكتابي.



يتم منح جميع طلاب الدمج شهادة الثانوية العامة مع الإشارة إلى نظام التعليم المدمج الذي التحقوا به، مما يضمن شفافية الشهادة دون التأثير على فرصهم المستقبلية في التعليم الجامعي.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب مدارس المكفوفين

أعلنت الوزارة أيضًا عن الجدول الرسمي لامتحانات طلاب مدارس المكفوفين، والذي يمتد من منتصف يونيو حتى منتصف يوليو 2025، وفق الترتيب التالي:

الأحد 15 يونيو: التربية الدينية.

الثلاثاء 17 يونيو: التربية الوطنية.

الخميس 19 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

الأحد 22 يونيو: اللغة العربية (ورقة أولى).

الثلاثاء 24 يونيو: اللغة العربية (ورقة ثانية).

الخميس 26 يونيو: اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى).

الأحد 29 يونيو: اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية).

الثلاثاء 1 يوليو: الجغرافيا (ورقة أولى).

الخميس 3 يوليو: الجغرافيا (ورقة ثانية).

الأحد 6 يوليو: التاريخ (ورقة أولى).

الثلاثاء 8 يوليو: التاريخ (ورقة ثانية).

الخميس 10 يوليو: الإحصاء.



أهمية هذه التعديلات

تعكس هذه التعديلات حرص وزارة التربية والتعليم على تهيئة بيئة تعليمية عادلة تضمن حصول جميع الطلاب على فرص متساوية في التقييم. كما تساعد هذه الخطوات في تيسير العملية الامتحانية لطلاب الدمج، مما يمكنهم من تحقيق نتائج تتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم.

تأتي هذه التحديثات في إطار تطوير نظام الثانوية العامة وتلبية احتياجات الطلاب ذوي الإعاقات المختلفة، مما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين تجربة الامتحانات لطلاب الدمج، مما يتيح لهم فرصة إكمال دراستهم بمرونة أكبر والاستعداد لمراحل التعليم العالي بكل ثقة.

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