تعرف على جدول امتحانات شهر إبريل 2025.. وموعد ظهوره رسميًا

أعلنت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات شهر إبريل 2025 لمعرفة مواعيد الاختبارات المقرر عقدها خلال الشهر المقبل، حيث ازداد البحث من قبل أولياء الأمور والطلاب عن مواعيد الامتحانات رسميًا.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل بشأن جدول امتحانات شهر إبريل 2025 حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الجدول يعلن من قبل المديريات والإدارات التعليمية والمدارس وأنه لا يعتمد بشكل موحد على مستوى الجمهورية من قبل وزير التربية والتعليم.

امتحانات شهر أبريل

موعد ظهور جدول امتحانات شهر إبريل 2025

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه من المنتظر أن تقوم المديريات والإدارات التعليمية قريبًا بنشر جدول امتحانات شهر إبريل 2025 الخاصة بكل محافظة ومدرسة، حيث يتساءل الطلاب عن موعد الامتحانات التي المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم.

موعد امتحانات شهر إبريل 2025

قررت وزارة التربية والتعليم أن تعقد امتحانات شهر إبريل 2025 خلال الفترة من الثلاثاء 22 أبريل حتى الأربعاء 30 أبريل 2025، ومن المقرر أن يظهر الجدول قريبًا بعد انتهاء عيد الفطر المبارك 2025.

تأجيل امتحانات شهر أبريل 2025

نفى شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، الشائعات المتداولة بشأن تأجيل امتحانات شهر إبريل 2025، مؤكدًا أن الوزارة لم تصدر أي قرارات بتغيير مواعيدها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن امتحانات شهر إبريل 2025 ستعقد وفق الجدول الزمني المحدد، ويحق لكل مديرية تحديد مواعيد الامتحانات داخل هذه الفترة وفقًا لخطتها، محذرًا الطلاب وأولياء الأمور من الانسياق وراء الشائعات والأخبار غير الموثوقة.

وأشار المتحدث بأسم وزارة التربية والتعليم إلى أن الوزارة مسؤولة فقط عن البيانات الرسمية الصادرة عبر منصاتها الرسمية.

امتحانات شهر أبريل

مقرر امتحانات شهر أبريل 2025

تغطي امتحانات شهر إبريل 2025 المقررات الدراسية من الأسبوع الخامس حتى الأسبوع الحادي عشر من الفصل الدراسي الثاني، ومن المقرر إجراء الامتحانات داخل الفصول بواسطة معلمي المادة، وتحت إشراف توجيه الصفوف الأولى.

وتعد امتحانات شهر إبريل 2025 ثاني الاختبارات الشهرية التي يؤديها طلاب النقل خلال الترم الثاني للعام الدراسي 2024-2025.

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