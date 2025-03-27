تأجيل امتحانات شهر إبريل 2025 لصفوف النقل.. بالتفاصيل

تداولت منشورات بشأن تأجيل امتحانات شهر إبريل 2025 لصفوف النقل الترم الثاني ومن المقرر عقدها خلال أواخر شهر إبريل أو إلغاءها، مما أثار ذلك جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تفاعلات مع المنشورات.

حقيقة تأجيل امتحانات شهر إبريل 2025

وفي هذا الشأن، أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لما يتردد بشأن تأجيل امتحانات شهر إبريل 2025 لصفوف النقل، موضحًا أن الامتحانات ستُعقد في موعدها المحدد.

امتحانات شهر إبريل

موعد امتحانات شهر إبريل 2025

وأوضح زلطة، أن امتحانات شهر إبريل 2025 ستُجرى خلال الفترة من 22 إلى 30 إبريل المقبل ولمدة ثمانية أيام، مؤكدًا أن لكل مديرية تعليمية حرية تحديد مواعيد الامتحانات داخل هذه الفترة وفقًا لظروفها.

تعديل موعد امتحانات شهر إبريل 2025

طالب أولياء أمور طلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية المختلفة وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد عبداللطيف، بمراجعة جدول امتحانات شهر إبريل ومايو 2025، خاصة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، نظرًا لتزامنه مع أعياد الأخوة المسيحيين.

امتحانات شهر إبريل

جدول امتحانات شهر إبريل 2025

وأشار أولياء الأمور إلى أن جدول امتحانات شهر إبريل 2025 لصفوف النقل الحالي يحدد موعد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في 22 إبريل، وهو ثاني أيام عيد شم النسيم، كما أن الامتحانات الإلكترونية تتطلب حضور الطلاب إلى المدارس قبل الامتحان بيوم أو يومين لضبط الأجهزة والشبكات.

تعديل جدول امتحانات شهر إبريل

وأكد أولياء الأمور أن عقد امتحانات شهر إبريل في هذا الموعد يتعارض مع الإجازات الرسمية للأخوة المسيحيين، التي تمتد من الخميس 18 إبريل وحتى الإثنين 21 إبريل 2025، حيث اقترح إجراء تعديلات على مواعيد الامتحانات، إما بتقديمها أو تأخيرها، لضمان توفير الوقت اللازم لاستعداد المدارس لطباعة الأكواد وتنظيم الامتحانات بالشكل المطلوب.

موعد امتحانات نهاية العام الدراسي

من المقرر أن تبدأ امتحانات نهاية العام الدراسي 2025 يوم 24 مايو وتستمر حتى 29 مايو من العام الحالي، أما امتحانات الشهادة الإعدادية ستبدأ يوم 31 مايو 2025.

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