هل تعقد امتحانات الثانوية العامة 2025 بالجامعات بعد موافقتها؟

أثارت أنباء عقد امتحانات الثانوية العامة 2025 بالجامعات جدلا واسعا بين أولياء الأمور والطلاب متسائلين عن الموعد الرسمي لمعرفة رقم الجلوس ومكان اللجنة الخاصة بهم نظرا لعدد الأنباء والتكهنات التي تفيد بعقدها.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل بشأن الأنباء المتداولة بعقد امتحانات الثانوية العامة 2025 بالجامعات رسميا.

الثانوية العامة 2025

تواصل وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجامعات لدراسة إمكانية عقد امتحانات الثانوية العامة 2025 داخل الجامعات، وذلك ضمن جهود الوزارة للحد من ظاهرة الغش الإلكتروني التي تؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

أول جامعة توافق على عقد امتحانات الثانوية العامة 2025 داخل قاعاتها

وفي هذا الشأن، كشف مستند رسمي صادر من الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، لعمداء الكليات عن موافقة الجامعة على المذكرة الواردة من الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والتي تتضمن تكليف الجامعات المصرية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم للمساهمة في الحد من الغش في امتحانات الثانوية العامة وعقدها بالجامعة، وفقًا للإمكانيات المتاحة والطاقة الاستيعابية لكل جامعة.

مقارات امتحانات الثانوية العامة 2025

أكدت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم أنه سيتم عقد بعض لجان امتحانات الثانوية العامة داخل الجامعات، ولكن ليس بشكل كامل، ولن تشمل جميع اللجان الامتحانية.

الثانوية العامة 2025

وأوضحت المصادر أنه سيتم تخصيص عدد من مقارات امتحانات الثانوية العامة 2025 داخل المدارس وقاعات بديلة، على أن يتم تحديد أعداد اللجان داخل الجامعات بناءً على القدرة الاستيعابية لكل جامعة، لضمان سير الامتحانات بسلاسة وتنظيم دقيق.



وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على إعداد خطة شاملة لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب المتقدمين للامتحانات.

أهداف عقد امتحانات الثانوية العامة 2025 بالجامعات

ولفتت المصادر إلى أن الهدف من عقد بعض الامتحانات داخل الجامعات هو الاستفادة من الإمكانيات المتاحة بها، بما في ذلك البنية التحتية القوية ومراكز الاختبارات الإلكترونية، والتي ستساهم في الحد من عمليات الغش الإلكتروني.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2025 النظام الجديد يوم الأحد 15 يونيو وتستمر حتى الخميس 10 يوليو، وفقًا للجدول التالي:

الأحد 15 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية.

الثلاثاء 17 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

الأحد 22 يونيو: اللغة العربية.

الخميس 26 يونيو: الفيزياء والتاريخ.

الأحد 29 يونيو: اللغة الأجنبية الأولى.

الخميس 3 يوليو: الكيمياء والجغرافيا.

الأحد 6 يوليو: الرياضيات البحتة.

الخميس 10 يوليو: الرياضيات التطبيقية، الإحصاء، والأحياء.

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