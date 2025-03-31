هل إجازة عيد الفطر للمدارس تشمل الطلاب والمعلمين؟

أصدرت وزارة التربية والتعليم خطابا بشأن منح إجازة عيد الفطر للمدارس للطلاب والمعلمين ووفقًا للقرار الصادر عن الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل بشأن إجازة عيد الفطر للمدارس للطلاب والمعلمين 2025 حيث لا تشمل جميع أيام الإجازة المعلمين.

إجازة عيد الفطر للمدارس

موعد إجازة عيد الفطر للمدارس

تبدأ إجازة عيد الفطر للمدارس اعتبارًا من يوم السبت الموافق 29 مارس 2025 وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق 4 أبريل 2025.

موعد عودة الدراسة 2025

أكد وزير التربية والتعليم في قراره أن موعد استئناف الدراسة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر سيكون يوم السبت الموافق 5 أبريل 2025.

وشدد على ضرورة الالتزام بهذا الجدول الزمني دون أي تغييرات لضمان انتظام العملية التعليمية.

إجازة عيد الفطر للمدارس

موعد إجازة عيد الفطر للمعلمين

أوضح مصدر مسؤول بالوزارة أن إجازة عيد الفطر للمعلمين لن تكون أسبوعًا كاملاً مثل الطلاب، وإنما ستُطبق وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بموظفي القطاع الحكومي.

ووفقًا لهذا القرار، ستكون إجازة عيد الفطر للمعلمين لمدة أربعة أيام فقط، تبدأ من يوم السبت 29 مارس 2025 وتنتهي يوم الثلاثاء 1 أبريل 2025.

وأشار المصدر إلى أنه في حال ثبوت أن يوم الاثنين 31 مارس 2025 هو أول أيام عيد الفطر وفقًا للرؤية الشرعية، فسيتم تمديد الإجازة ليوم إضافي، لتشمل يوم الأربعاء 2 أبريل 2025، وذلك وفقًا لما أقره رئيس مجلس الوزراء لجميع موظفي الدولة.

إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص

من جانبه، أعلن وزير العمل محمد جبران أن العاملين بالقطاع الخاص سيحصلون على إجازة عيد الفطر خلال الفترة من السبت 29 مارس 2025 حتى الثلاثاء 1 أبريل 2025، مع التأكيد على أنها ستكون إجازة مدفوعة الأجر.

وفي حال ثبوت أن يوم الاثنين 31 مارس 2025 هو أول أيام العيد، فسيتم تمديد الإجازة ليوم إضافي، لتستمر حتى الأربعاء 2 أبريل 2025. كما أوضح وزير العمل أن أصحاب العمل يمكنهم تشغيل العمال خلال فترة الإجازة إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، مع منحهم أجرًا مضاعفًا عن هذه الأيام.

اقرأ أيضا

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الأزهري 2025 الترم الثاني

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025 للنظام الجديد