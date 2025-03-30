مواعيد عمل منافذ هيئة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات خلال إجازة عيد الفطر

مواعيد عمل منافذ هيئة التأمين الصحي الشامل.. أعلنت هيئة التأمين الصحي الشامل عن مواعيد العمل الرسمية لبعض المنافذ التابعة لها خلال اجازة عيد الفطر المبارك وذلك لضمان تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين بكفاءة عالية في جميع المحافظات التي تشهد تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل وامتدادًا لحرص الهيئة على تلبية احتياجات المواطنين في أي وقت سيتم تعديل مواعيد العمل من الاثنين 31 مارس إلى الأربعاء 2 أبريل 2025. وفيما يلي ينشر الموجز تفاصيل مواعيد عمل منافذ هيئة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات .

مواعيد العمل في محافظة بورسعيد

في محافظة بورسعيد حددت الهيئة مواعيد العمل في المنافذ التابعة لها من الساعة 8 صباحًا وحتى 3 مساءً وتشمل هذه المنافذ الفرع الرئيسي للهيئة مركز بنك الإسكان مركز عرب 1 وحدة عمر بن الخطاب مركز الجوهرة وحدة مشالي وحدة الكويت

هيئة التأمين الصحي الشامل

مواعيد العمل في محافظة الأقصر

في محافظة الأقصر سيتم العمل من الساعة 8 صباحًا وحتى 4 مساءً في الفرع الرئيسي للهيئة أما المنافذ الأخرى فسيتم العمل بها من 8 صباحًا وحتى 3 مساءً وتشمل مجمع الأقصر الطبي الدولي للكلى والرمد مستشفى طيبة التخصصي مستشفى الكرنك الدولي مستشفى حورس بأرمنت

مواعيد العمل في محافظة السويس

أما في محافظة السويس فسيتم العمل في الفرع الرئيسي من الساعة 8 صباحًا حتى 3 مساءً فيما ستعمل المنافذ التالية من الساعة 8 صباحًا حتى 8 مساءً المجمع الطبي الطوارئ مركز طب الأربعين مركز طب التوفيق وحدة طب عامر وحدة كبريت

مواعيد العمل في محافظة جنوب سيناء

في محافظة جنوب سيناء سيقتصر العمل على الفرع الرئيسي للهيئة بمدينة الطور خلال إجازة عيد الفطر وذلك من الساعة 9 صباحًا حتى 8 مساءً

مواعيد العمل في محافظة الإسماعيلية

في محافظة الإسماعيلية حددت الهيئة مواعيد العمل من الساعة 8 صباحًا حتى 3 مساءً في المنافذ التالية مجمع الإسماعيلية الطبي مستشفى أبو خليفة مركز طب أسرة السبع بنات مركز طب أسرة العرايشة مركز الفريد الطبي مركز طب أسرة الرحمة مركز طب أسرة أبو عطوة مركز طب أسرة أبو صوير مركز طب أسرة أبو خليفة مركز طب أسرة فنارة وحدة طب أسرة ك 2 مركز طب أسرة حي السلام مركز طب أسرة المستقبل مركز طب أسرة القنطرة شرق مركز طب أسرة القنطرة غرب مركز طب أسرة فايد مركز طب أسرة الشهداء مركز طب أسرة التل الكبير مركز طب أسرة أبو سلطان مركز طب أسرة القصاصين

تأكيد الهيئة على توفير خدمات صحية بكفاءة

أكدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل التزامها بتوفير كافة التسهيلات اللازمة لضمان تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين بأعلى جودة مع مراعاة احتياجاتهم في كافة الأوقات بما في ذلك فترات الإجازات وأشارت إلى أنه سيتم تعديل مواعيد العمل في بعض الفروع والمنافذ لضمان استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين

في هذا السياق صرّحت مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بأن الهيئة تسعى دائمًا إلى توفير خدماتها للمواطنين بأعلى جودة وأفضل كفاءة وأوضحت أن استمرار العمل ببعض المنافذ التابعة للهيئة خلال إجازة عيد الفطر يأتي استجابة لاحتياجات المستفيدين وذلك لضمان تسهيل حصولهم على الخدمات الصحية دون أي عوائق

من جانبه أكد اللواء محمد مدحت رئيس الإدارة المركزية لشئون الفروع بالهيئة التزام الفروع والمنافذ التي تم الإعلان عنها بمواعيد العمل المحددة خلال إجازة عيد الفطر وأوضح أن الهيئة راعت أيضًا إتاحة الفترات المسائية في بعض الفروع والمنافذ لتلبية احتياجات المواطنين خاصة في ظل احتمالية الإقبال المتزايد على تلقي الخدمات خلال فترة الإجازة

التواصل مع الهيئة للاستفسار

للحصول على مزيد من المعلومات حول مواعيد العمل أو للاستفسارات يمكن للمستفيدين التواصل مع الهيئة عبر الرسائل أو الاتصال على الخط الساخن 15344

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