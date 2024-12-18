وزير الصحة يشيد بتطور مستشفى الشيخ زايد التخصصي ويبحث تحولها إلى مجمع طبي متكامل

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، خلال زيارته إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، على جودة الخدمات الطبية في المستشفى التي وصفها بأنها "درّة التاج" بين منشآت وزارة الصحة, مشيدًا بكفاءة الكوادر الطبية والفنية والإدارية التي جعلت المستشفى قادرة على منافسة القطاع الخاص في القاهرة والجيزة.

جاءت زيارة الوزير في إطار تعزيز التواصل المباشر مع الأطباء والفرق الطبية، إذ أشار إلى أهمية الاستماع لمقترحاتهم بشأن تحسين الخدمات الطبية, وإلى ضرورة تحديد التحديات التي يواجهها العاملون في المستشفى والعمل على إيجاد حلول عملية وسريعة.

تطوير البنية التحتية وزيادة التخصصات الطبية

أعرب الوزير عن تقديره الكبير للإنجازات التي تم تحقيقها في تطوير البنية التحتية للمنشآت الطبية, مشيدًا بنجاح الدولة في تحسين جودة الأداء الطبي وتدريب الكوادر البشرية، ومشيراً إلى وحدة زراعة النخاع في المستشفى والتي تُعد مركزاً طبياً متقدماً تقنياً وعلمياً.

وزير الصحة يشيد بتطور مستشفى الشيخ زايد التخصصي

مقترحات لتطوير أقسام مستشفى الشيخ زايد التخصصي

خلال اللقاء، استمع الوزير إلى مقترحات تطوير عدد من الأقسام الطبية في المستشفى، مثل الجراحة والمناظير، العظام، طب العيون، الأورام، المسالك البولية، الأشعة، القلب، القسطرة المخية، وزراعة النخاع.

وزير الصحة يشيد بتطور مستشفى الشيخ زايد التخصصي

وجه الوزير بتشكيل لجنة فنية لدراسة إنشاء معمل تدريب متكامل داخل مستشفى الشيخ زايد التخصصي, والتي ستكون هذه الخطوة بمثابة نقلة نوعية في تحسين الكفاءة الطبية، إذ سيكون المستشفى أول منشأة صحية تابعة لوزارة الصحة تشهد هذا النوع من التطور.

أكد الوزير خلا تصريحات اطلع عليها “الموجز”على ضرورة تسهيل الخدمات وتقليل فترات الانتظار في المستشفى, موجهًا بزيادة عدد الأسرة لتخفيف الضغط على الأقسام الطبية، وتوسيع التخصصات الطبية داخل العيادات الخارجية لتلبية احتياجات المرضى بشكل أسرع.

زيارات ميدانية لتبادل الخبرات إلى مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة

كلّف الوزير الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، بتنسيق زيارات ميدانية لمجموعات من مستشفى الشيخ زايد التخصصي إلى مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة, للأطلاع على أحدث الأجهزة الطبية وتبادل الخبرات بين المستشفيات.

استمع الوزير إلى تقرير مسؤول وحدة زراعة النخاع حول التحديات التي تواجه الوحدة, ووجه الوزير بدراسة زيادة عدد الأسرة لتقليل قوائم الانتظار وتحسين كفاءة الخدمة, مؤكدًا على ضرورة تدريب الكوادر الطبية في مراكز عالمية متخصصة في زراعة النخاع.

مشروع توسعة في مستشفى الشيخ زايد التخصصي

اطلع الوزير على تصميمات مشروع توسعة مستشفى الشيخ زايد التخصصي، الذي يهدف إلى رفع السعة السريرية للمستشفى وتحقيق التكامل بين الأقسام المختلفة, مؤكدًا أن التوسعات ستساهم في تحويل المستشفى إلى مجمع طبي متكامل ومرجع في تقديم الرعاية الصحية.

تشكيل مجموعات عمل لدراسة المقترحات

أعلن الوزير عن تشكيل مجموعات عمل تضم الكوادر الطبية والإدارية لدراسة المقترحات والعمل على تنفيذها بشكل عاجل, مشددًا على عقد اجتماع موسّع لمناقشة رؤية تطوير المستشفى والاستفادة من الأفكار الجديدة.

تصريحات المتحدث الرسمي لوزارة الصحة

من جانبه، صرّح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزير أشاد بمقترح إنشاء وحدة متخصصة لجراحة مناظير السمنة، ووجه بسرعة التنسيق لتوفير الأجهزة اللازمة لهذا التخصص, والتي شملت المقترحات الأخرى إنشاء وحدة لجراحات المفاصل الصناعية، بالإضافة إلى إحلال وتجديد وحدة الرمد بالمستشفى.

وأوضح عبدالغفار أن الوزير وجه بسرعة تطوير وحدة مناظير المسالك البولية وتوفير جهاز ليزر حديث لتفتيت الحصوات, مشيرًا إلى أهمية تحسين خدمات التدريب الطبي وتعزيز الكوادر الطبية بما يتناسب مع أحدث التطورات العالمية.

حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين في وزارة الصحة، منهم الدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور أحمد سعفان، مساعد الوزير للمستشفيات، والدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

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