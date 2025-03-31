موعد انتهاء الترم الثاني 2025.. وجدول امتحانات نهاية العام

حددت وزارة التربية والتعليم موعد انتهاء الترم الثاني 2025، وفقًا للخريطة الزمنية التي أقرها محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم.

ويستعرض موقع “ الموجز” التفاصيل بشأن موعد انتهاء الترم الثاني 2025 حيث تتضمن الخطة تفاصيل انتهاء الدراسة، مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسي، وبداية الإجازة الصيفية.

موعد انتهاء الترم الثاني

موعد انتهاء الترم الثاني 2025

يبدأ موعد انتهاء الترم الثاني 2025 يوم الخميس 5 يونيو 2025 وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي للترم الثاني أن يوم السبت 8 فبراير 2025، ويستمر حتى الخميس 5 يونيو 2025، مع اختلاف مواعيد الامتحانات وفقًا لكل مرحلة دراسية.

وفي هذا الشأن، حرصت وزارة التربية والتعليم على توضيح مواعيد امتحانات نهاية العام بما يتيح للطلاب فرصة كافية للمراجعة والاستعداد، خاصة لطلاب الشهادات.

موعد انتهاء الترم الثاني

جدول امتحانات نهاية العام 2025

يبدأ موعد التقييم المبدئي لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي من الأحد 11 مايو حتى الخميس 15 مايو 2025.

أمت التقييم النهائي يبدأ من الأحد 18 مايو حتى الخميس 22 مايو 2025.

موعد الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي

يبدأ موعد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع الأحد 18 مايو 2025، أما الامتحانات النهائية من السبت 24 مايو حتى الخميس 29 مايو 2025.

موعد الشهادة الإعدادية 2025

تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 السبت 31 مايو 2025، أما نهاية الامتحانات الأربعاء 4 يونيو 2025، ومن المقرر أم يكون موعد انتهاء الترم الثاني 2025 يوم 5 يونيو من العام الحالي.

وتبدأ امتحانات الدور الثاني يوم الأحد 3 أغسطس 2025.

موعد امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي

تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي السبت 24 مايو 2025، أما نهاية الامتحانات يوم الخميس 29 مايو 2025.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2025 السبت 15 يونيو 2025، أمت امتحانات الدور الثاني تبدأ يوم الجمعة 26 يوليو 2025.

موعد امتحانات الدبلومات الفنية

تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 2025 لجميع التخصصات يوم السبت 31 مايو 2025.

موعد إجازة نهاية العام

تبدأ إجازة نهاية العام يوم الجمعة 30 مايو 2025، أما لطلاب الشهادة الإعدادية تبدأ الإجازة يوم الخميس 5 يونيو 2025.

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