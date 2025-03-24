روبيو لنتنياهو: دعم واشنطن لإسرائيل وسياستها من ثوابت التي لن تتغير

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينيامين نتنياهو، في بيان له أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قد بحث خلال إتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، التطورات الإقليمية، بما في ذلك إطلاق سراح الرهائن واستئناف القتال في قطاع غزة" المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

روبيو أكد لنتنياهو على إستمرار دعم واشنطن لسياسات إسرائيل

و أوضح البيان أن روبيو قد أكد لنتنياهو على دعم إدارة ترامب الثابت لإسرائيل وسياستها.

وبحسب صحيفة جيروزاليم بوست العبرية ففي الخامس عشر من الشهر الجاري، إنتقد روبيو الشروط التي تطالب بها حماس في مفاوضات وقف إطلاق النار مع إسرائيل ووصفها بأنها "جنونية"، بينما أصرّ على أن إدارة ترامب لا تزال ملتزمة بإطلاق سراح 59 أسيرًا متبقين لدى المنظمة الإرهابية الفلسطينية في غزة.

وأضاف "نحن نهتم بجميع الرهائن. نريد إطلاق سراحهم جميعًا... لكننا نتحدث أيضًا عن الجثث. وهذه المقايضات التي تُجرى، مقايضات سخيفة - 400 شخص مقابل ثلاثة. هذا جنون".

جاء ذلك خلال كلمة روبيو التي ألقاها في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع.

وتابع "يجب على العالم أجمع أن يستمر في القول إن ما فعلته حماس شنيع، سخيف، مقزز، ومثير للاشمئزاز... نحن نتعامل فقط مع بعض المتوحشين. هذا كل ما في الأمر. هؤلاء أناس سيئون، أناس فظيعون، وعلينا معاملتهم على هذا الأساس"، أضاف روبيو.







ويتكوف يتهم حماس بالتسبب في إستئناف الحرب

من جهته فقد سعى المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إلى تمديد وقف إطلاق النار في غزة خلال عيد الفصح وشهر رمضان، حيث ستفرج حماس خلاله عن 11 رهينة على قيد الحياة ونصف الجثث التي لا تزال تحتجزها. أيدت القدس مقترح ويتكوف، بينما رفضته حماس.

و أتهم مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، حماس بالتسبب في تجدد القتال في القطاع بعد رفضها الجهود المبذولة للمضي قدما فيما كان يُعتبر "اتفاقا مقبولا"

وأضاف ويتكوف: "المسؤولية تقع على حماس.. حماس هي المعتدية في الموقف الحالي. الولايات المتحدة تقف إلى جانب دولة إسرائيل".

و أوضح : "حماس سنحت لها كل الفرص لنزع سلاحها وقبول مقترح الخطة المؤقتة لكنها اختارت عدم فعل ذلك".

كما كشف مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، معلومات مثيرة بشأن مواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكذلك حول حالة الجمود التي تشهدها صفقة الرهائن.



و أوضحت القناة 12 الإسرائيلية إن ويتكوف أشار في مقابلة مع الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون، إن "الإسرائيليون يطالبون بعودة المختطفين، بينما يتصرف نتنياهو بما يتخالف مع المزاج العام".

وتابعت أن ويتكوف قال خلال المقابلة إن نتنياهو "يعتقد أنه يفعل الشيء الصحيح" من خلال استخدام الضغط العسكري في غزة كوسيلة لإعادة الرهائن.

كما أكد المبعوث الأمريكي أن حماس يجب أن تنزع سلاحها، "وبعد ذلك يمكنها المشاركة سياسيا في غزة".

إقرأ أيضاً

«مقترح ويتكوف».. خطة أمريكية حملها مبعوث ترامب إلى إسرائيل وحماس

إسرائيل تعلن السيطرة الدائمة على أجزاء من غزة وسط استمرار احتجاز الرهائن