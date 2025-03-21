مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة لـ حماس: إما التفاوض أو الموت

أعلنت إسرائيل، الجمعة، إنه لاتوجد خيارات أمام حركة حماس سوى الرجوع للتفاوض أو مشاهدة قاداتها يتساقطون واحد تلو الأخر مزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



التوسع أمر مفروغ منه ولا سبيل أمام حماس إلا التفاوض أو خسارة قاداتها

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها مندوب إسرائيل الدائم في الأمم المتحدة داني دانون

وقال دانون أن: "بوسع حماس الرجوع والتفاوض أو الانتظار ورؤية قيادتها تسقط واحدا تلو الآخر".

بدوره فقد أوضح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس خلال تصريحات نشرتها صحيفة "جيروسالم بوست" العبرية : "أصدرت تعليمات للجيش بالاستيلاء على مناطق إضافية في غزة، وإخلاء السكان، وتوسيع المناطق الأمنية حول غزة لحماية البلدات الإسرائيلية والجنود".

وتابع: "كلما أصرت حماس على رفضها إطلاق سراح الرهائن، زادت الأراضي التي ستخسرها، التي سيتم ضمها إلى إسرائيل".

و أختتم حديثه قائلا: "إذا لم يفرج عن الرهائن، ستواصل إسرائيل الاستيلاء على المزيد والمزيد من الأراضي في القطاع للسيطرة الدائمة".



وهذا وكان كاتس وافق، الخميس، على استمرار العمليات العسكرية البرية في قطاع غزة، مؤكدا على "أهمية استمرار الضغط العسكري حتى إطلاق سراح الرهائن".

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء الخميس أن لديه 4 قوات منفصلة تعمل في وقت واحد، في كل منطقة من مناطق غزة الرئيسية.



وجاءت الخطوة الأولى من الهجوم البري، الأربعاء، عندما دخلت الدبابات وقوات المشاة وسط غزة عند ممر نتساريم، مما أدى إلى قطع شمال وجنوب غزة عن بعضهما البعض.

حماس: ما زلنا ندرس خطة ويتكوف لإبداء الرأي النهائي بها

من جهتها فقد أعلنت حركة حماس، الجمعة، أنها لا تزال تبحث مقترح المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، وأفكارا أخرى متنوعة، بهدف التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب في غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.



وقالت الحركة في بيان: "تؤكد الحركة أنها لا تزال في قلب المفاوضات، وتتابع بكل مسؤولية وجدية مع الإخوة الوسطاء، ولا تزال تتداول في مقترح ويتكوف والأفكار المختلفة المطروحة، بما يحقق إنجاز صفقة تبادل تؤمن الإفراج عن الأسرى، وإنهاء الحرب، وتحقيق الانسحاب".

وكان ويتكوف تقدم الإسبوع الماضي بخطة مؤقتة لتمديد وقف إطلاق النار في غزة إلى أبريل، بعد رمضان وعيد الفصح اليهودي، ولإتاحة الوقت للتفاوض على وقف دائم للقتال.

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