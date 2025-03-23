نتنياهو يسعى للإطاحة ببار.. والمعارضة ترد بالدعوة لإضراب عام

نتنياهو .. أفادت وسائل إعلام إسرائـ ـيلية باندلاع مظاهرات بالقرب من المقار الحكومية في القدس المحتلة، احتجاجًا على إقالة رئيس الشاباك رونين بار والمستشارة القضائية، إضافة إلى المطالبة بإعادة المختطفين.

أزمة داخل الحكومة الإسرائـ ـيلية

من جانبه، دعا زعيم المعارضة الإسرائـ ـيلية، يائير لابيد، إلى إضراب عام في حال رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الامتثال لقرار المحكمة العليا، الذي يقضي بتجميد قرار إقالة بار.

إقالة رئيس الشاباك

وخلال كلمة ألقاها أمام آلاف المتظاهرين في وسط تل أبيب، شدد لابيد على أن "أي محاولة من الحكومة لعصيان قرار المحكمة ستجعلها حكومة خارجة عن القانون".

أزمة داخل الحكومة الإسرائـ ـيلية

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت قد كشفت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدرس عقد إجتماع لمجلس الوزراء، الخميس، للتصويت على إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" ، رونين بار.

ووفقًا للموقع العبري، فقد ناقش الوزراء ومساعدو، نتنياهو، بعد إجتماع مجلس الوزراء الليلة الماضية، التصويت على مغادرة بار، الخميس، إجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد للتصويت على إقالة النائبة العامة غالي بهاراف ميعارة.

وأفاد مكتب أحد الوزراء في حزب الليكود لصحيفة تايمز أوف إسرائيل بأنه لم يتم استلام أي مواعيد بخصوص اجتماعات مجلس الوزراء القادمة.

نتنياهو

وفي سياق منفصل، أصدر منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غـ ـزة، الخميس، بيانا غاضبا، اتهم فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتعريض حياة ذويهم للخطر المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

و جاء ذلك البيان في أعقاب تقارير تفيد أن الحكومة الإسرائيلية أجلت إجتماعاً مقرراً لمناقشة مقترحات بشأن اتفاق جديد للإفراج عن الرهائن، من أجل اجتماع آخر لبحث إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.

و إتهم أهالي المحتجزين في بيانهم، نتنياهو وحكومته بـ"تجاهلهم وتعريض حياة ذويهم للخطر".

ووفقاً للعائلات، كان من المفترض أن يجتمع مجلس الوزراء الأمني مساء الخميس "لمناقشة مصير الرهائن المعرضين حاليا لخطر الموت والاختفاء داخل أنفاق حماس في غزة".

وجاء في البيان: "طالبت العائلات في بداية الأسبوع، وطوال الأشهر الماضية، بعقد اجتماع عاجل مع رئيس الوزراء والحكومة"، لكن "لا تعليق ولا رد".

وكان مكتب نتنياهو قد أعلن الخميس أنه سيجري تصويتاً على إقالة بار مساء الخميس، متحديا النائب العام الذي يقول إن مثل هذه الخطوة تخالف البروتوكول.

وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، فإن الاجتماع بشأن غـ ـزة سيتم تأجيله إلى الأسبوع المقبل.

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