ارتفاع عدد شهداء غـ ـزة إلى 35 شهيدًا.. الاحتلال يواصل غاراته العنيفة

غـ ـزة.. أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بارتفاع عدد الشهداء جراء الغارات الإسرائـ ـيلية على عدة مناطق في جنوب قطاع غـ ـزة إلى 35 شهيدًا.

جنوب قطاع غـ ـزة

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غـ ـزة، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 49,747 فلسطيـ ـنيًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 113,213 آخرين، ولا تزال هذه الحصيلة غير نهائية، حيث تعيق الاعتداءات المستمرة وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إلى الضحايا العالقين تحت الأنقاض وفي الطرقات.

وفي سياق منفصل، أكدت مصر مرارًا وتكرارًا رفضها القاطع لأي محاولة لتهجير الفلسـ ـطينيين من قطاع غـ ـزة إلى سيناء، مشددة على موقفها الثابت تجاه القضية الفلسـ ـطينية وحق الشعب الفلسـ ـطيني في أرضه.

وقد جاءت هذه التأكيدات في ظل تداول بعض التقارير الإعلامية التي تتحدث عن خطط لنقل الفلسـ ـطينيين إلى سيناء، وهو ما نفته مصر بشكل قاطع، والموجز يكشف التفاصيل.

مصر تنفي نقل فلسطيـ ـنيين إلى سيناء

وقد تداولت بعض وسائل الإعلام مزاعم بشأن استعداد جمهورية مصر العربية لنقل نصف مليون مقيم من غـ ـزة إلى مدينة مخصصة في شمال سيناء، كجزء من إعادة إعمار قطاع غـ ـزة.

دورها، شددت الهيئة العامة للاستعلامات، على أن مصر تنفي بصورة قاطعة وتامة المزاعم التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بأنها مستعدة لنقل نصف مليون مقيم من غـ ـزة إلى مدينة مخصصة في شمال سيناء كجزء من إعادة إعمار قطاع غـ ـزة.

جنوب قطاع غـ ـزة

موقف مصر ثابت تجاه رفض مخطط تهجير غـ ـزة

وذكرت الهيئة، أن تلك الادعاءات الباطلة تتنافى جذريًا وكليًا مع موقف مصر الثابت بالرفض القاطع والنهائي لأي محاولة لتهجير الأشقاء الفلسـ ـطينيين قسرًا أو طوعًا، وفقًا لـ إكسترا نيوز.

وأوضحت، أن الموقف المصري الثابت والواضح هو الذي قامت من أجله الخطة التي قدمتها مصر في قمة القاهرة العربية الطارئة الأخيرة بإعادة إعمار قطاع غـ ـزة دون مغادرة شقيق فلسـ ـطيني واحد له.

صفقة تبادل الأسرى مستمرة

في سياق متصل، أكدت حركة حماس، أنه لا صحة لما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت بشأن قطع الاتصالات أو وقف المحادثات المتعلقة بصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين.

وشددت حماس، على أنها لا تزال في قلب المفاوضات، وتتابع مع الوسطاء بكل مسؤولية وجدية، وأنها تتداول في مقترح ويتكوف والأفكار المطروحة بما يحقق إنجاز صفقة تبادل تضمن الإفراج عن الأسرى، وإنهاء الحرب وتحقيق الانسحاب، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

جنوب قطاع غـ ـزة

وشددت على أن تهجير الفلسطـ ـينيين يمثل انتهاكًا للقانون الدولي والإنساني، ويقوض حل الدولتين، و أعلنت مصر عن استعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني للفلسـ ـطينيين داخل قطاع غـ ـزة، ولكنها ترفض تحويل سيناء إلى بديل للأراضي الفلسـ ـطينية.

و أكدت مصر أن سيناء جزء لا يتجزأ من الأراضي المصرية، وأنها لن تسمح بأي تدخل في شؤونها الداخلية، مشددة على أن أمن سيناء هو خط أحمر، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها.

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