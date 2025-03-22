عاجل.. الجيش السوداني يستعيد السيطرة على جهاز المخابرات العامة في الخرطوم

تشهد الأوضاع في دولة السودان تطورات سريعة وتغيرات ميدانية في المشهد السياسي وسط تقدم الجيش السوداني وتمكنه من استعادة السيطرة علي مناطق هامة ومقرات سيادية واستراتيجية من قوات الدعم السريع.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي مستجدات الأوضاع في السودان، وتفاصيل التقدم الملحوظ لـ الجيش السوداني ونجاحه في استعادة السيطرة علي عدة مناطق جديدة، بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الدعم السريع.

الجيش السوداني يستعيد السيطرة على مقر جهاز المخابرات العامة

ومن جانبها، أكدت مصادر رسمية أن الجيش السوداني تمكن اليوم السبت من استعادة السيطرة على مقر جهاز المخابرات العامة بالخرطوم.

الجيش السوداني

الجيش السوداني يسيطر علي البنك المركزي السوداني

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفاد مصدران عسكريان بأن الجيش السوداني سيطر على المقر الرئيسي للبنك المركزي، في الوقت الذي يواصل فيه تقدمه في العاصمة الخرطوم ضد ميليشيات الدعم السريع.

وجاءت عملية استعادة السيطرة بعد يوم من سيطرته الكاملة على القصر الرئاسي، فيما يُعدّ مكسبًا كبيرًا في الحـ ـرب المستمرة منذ عامين مع الدعم السريع، والذي هـ ـدد بتقسيم البلاد.

الجيش السوداني يتقدم نحو القصر الرئاسي

ومنذ عدة أيام، أكدت مصادر رسمية تقدم الجيش السوداني نحو القصر الرئاسي وسط الخرطوم فضلًا عن نجاحه في استعادة السيطرة على عدد من المناطق الاستراتيجة الهامة.

وفي السياق ذاته، أعلن الجيش السوداني سيطرته على موقف شروني المؤدي إلى القصر الجمهوري وسط العاصمة الخرطوم.

الجيش السوداني يتقدم في مدينة الفاشر

وكان الجيش السوداني، قد أعلن أن قواته تواصل التقدم بجميع محاور القـ ـتال في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، لتأمين المدينة ودحر ميليشيا الدعم السريع، كما استعاد بلدة التروس ين ولايتي النيل الأبيض وسنار.

وفي السياق ذاته، قال مصدر ميداني إن الجيش السوداني استعاد بلدة التروس الواقعة بين ولايتي النيل الأبيض وسنار.

وفي السياق ذاته، أفاد إعلام الفرقة السادسة مشاة التابعة لـ الجيش السوداني بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، بأن الجيش السوداني يستمر في التقدم بالميدان بجميع المحاور القتال بالفاشر.

مكاسب الجيش السوداني في الحـ ـرب مع قوات الدعم السريع

وحقق الجيش السوداني مكاسب كبيرة في الآونة الأخيرة واستعاد أراض في وسط البلاد من ميليشيات الدعم السريع.

يذكر أن الحـ ـرب في السودان اندلعت في منتصف أبريل من عام 2023 بين الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع، ما تسبب في نزوح ولجوء الملايين من الشعب السوداني إلى دول الجوار وعلى رأسها مصر.

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