الولايات المتحدة تحذر من تداعيات تشكيل حكومة موازية على الأوضاع في السودان

عبرت الولايات المتحدة، الأربعاء ، عن قلقها إزاء توقيع ميلشيا الدعم السريع، وجماعات متحالفة معها فى السودان على ما أطلقوا عليه "دستور إنتقالي" في العاصمة الكينية نيروبي المزيد من التفاصيل يسردها الموجز في التقرير التالي.

الولايات المتحدة تندد بمحاولات تشكيل حكومة موازية في السودان



وقال مكتب الشؤون الإفريقية التابع للخارجية الأمريكية عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "محاولات تشكيل حكومة موازية في السودان لا تساعد في تحقيق السلام والأمن، وتهدد بمزيد من عدم الاستقرار والتقسيم الفعلي للبلاد".



كما دعت الولايات المتحدة في وقت سابق لبذل المزيد من الجهود لتسهيل تدفق المساعدات عبر جميع الطرق الحدودية إلى السودان، والتوصل إلى نهاية سريعة ودائمة للحرب عن طريق التفاوض.

كما أعربت عن قلقها البالغ إزاء الهجمات المستمرة التى تشنها «الدعم السريع» على مخيم زمزم للنازحين، ودعت الميليشيا لإنهاء هجماتها على المدنيين النازحين فى زمزم.



الخارجية تعلن عن رفضها محاولات هدم وحدة وسيادة السودان



وكانت وزارة الخارجية قد أعربت في بيان لها، الأحد الماضى، عن رفضها المحاولات التي تهدد وحدة وسيادة وسلامة أراضي السودان، بما في ذلك السعي نحو تشكيل حكومة سودانية موازية.



وقالت وزارة الخارجية، إن تشكيل هذه الحكومة "يعقد المشهد في السودان، ويعيق الجهود الجارية لتوحيد الرؤى بين القوى السياسية السودانية، ويفاقم الأوضاع الإنسانية".

وختمت وزارة الخارجية بيانها بدعوة القوى السودانية كافة لتغليب المصلحة الوطنية العليا للبلاد والانخراط بصورة إيجابية في إطلاق عملية سياسية شاملة، دون إقصاء أو تدخلات خارجية.

الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تستنكر خطوة ميثاق نيروبي



أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيانٍ لها قبل إسبوعين ، عن قلقها العميق و إستنكارها لأي خطوة قد تمس بوحدة السودان، أو تؤدي إلى تقسيمه أو تفتيته، محذرة من تداعيات مثل هذه التحركات على إستقرار البلاد.

وأكدت الجامعة، في بيان رسمي، أنها تلتزم بالسعي الدؤوب للمساهمة في حل الأزمة السودانية، انطلاقًا من الثوابت العربية الراسخة التي ترتكز على الحفاظ على سيادة السودان، ووحدته الترابية، وحماية مؤسساته القومية.

داعيةً جميع الأطراف السودانية إلى تغليب الحوار والتوافق الوطني، والعمل على إنهاء الصراع بشكل يحافظ على وحدة البلاد، مشددة على ضرورة تجنب أي إجراءات قد تعمّق الانقسام أو تعرّض.



يأتي ذلك إثر الخطوة الكينية الغريبة بإستضافة العاصمة الكينية نيروبي، مؤتمرًا بمشاركة نحو 30 كياناً سياسياً وأهليا وحركات مسلحة، وذلك بهدف إعلان تشكيل حكومة موازية في السودان بالمناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.

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