الجيش السوداني يطوق القصر الرئاسي ويستعيد مواقع استراتيجية هامة

يشهد الصـ ـراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تطورات غير مسبوقة وتغيرات ميدانية سريعة ومتلاحقة في المشهد السياسي.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي آخر مستجدات الأوضاع في السودان وتفاصيل التقدم الملحوظ لـ الجيش السوداني ونجاحه في استعادة السيطرة علي عدة مناطق جديدة.

الجيش السودان يتقدم نحو القصر الرئاسي

ومن جانبها، أكدت مصادر رسمية تقدم الجيش السوداني نحو القصر الرئاسي وسط الخرطوم فضلًا عن نجاحه في استعادة السيطرة على عدد من المناطق الاستراتيجة الهامة.

السودان

وفي السياق ذاته، أعلن الجيش السوداني سيطرته على موقف شروني المؤدي إلى القصر الجمهوري وسط العاصمة الخرطوم.

الجيش السوداني يتقدم في مدينة الفاشر

وكان الجيش السوداني، قد أعلن أمس أن قواته تواصل التقدم بجميع محاور القـ ـتال في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، لتأمين المدينة ودحر ميليشيا الدعم السريع، كما استعاد بلدة التروس ين ولايتي النيل الأبيض وسنار.

وفي السياق ذاته، قال مصدر ميداني إن الجيش السوداني استعاد بلدة التروس الواقعة بين ولايتي النيل الأبيض وسنار.

وفي السياق ذاته، أفاد إعلام الفرقة السادسة مشاة التابعة لـ الجيش السوداني بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، بأن الجيش السوداني يستمر في التقدم بالميدان بجميع المحاور القتال بالفاشر.

الجيش السوداني نصب كمينا محكمًا بالمحور الشرقي لـ مدينة الفاشر

وذكر في بيان أن الجيش السوداني نصب كمينا محكمًا بالمحور الشرقي لمدينة الفاشر، تمكن خلاله من قـ ـتل 30 عنصرًا من المليشيات، مضيفًا أن الجيش السواني دمـ ـر 4 مركبات للعـ ـدو وقـ ـتل عناصره التي كانت بها.

وأضاف أن الجيش السوداني بالتنسيق مع القوات المشتركة والشرطة والمخابرات وقوات العمل الخاص، واصلوا عمليات التمشيط والهـ ـجوم المباغت على أوكار العـ ـدو في المحاور الجنوبية الشرقية والغربية للفاشر، أسفرت عن الاستيلاء على كميات ضخمة من الأسـ ـلحة والذخائر.

وأكد الجيش السوداني أن القوات المسلحة وقوات الاحتياطي المركزي تواصل التقدم في محور شرق النيل، وتمكنت من السيطرة على مواقع استراتيجية جديدة بعد دحر قوات الدعم السريع".

وأشار الجيش السوداني إلى أن العمليات العسكرية تهدف إلى تضييق الخناق على قوات الدعم السريع ومنعها من إعادة تمركزها في المواقع التي فقدتها خلال المواجهات الأخيرة.

اقرأ أيضًا

الجيش السوداني يسيطر على محاور الفاشر ويكبد قوات الدعم السريع خسائر كبيرة

بعد إستعادة مستشفى ومجمع سكنى مجلس السيادة السوداني مستعد للتعاون مع ترامب