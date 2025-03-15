الجيش السوداني يسيطر على محاور الفاشر ويكبد قوات الدعم السريع خسائر كبيرة

شهد الصـ ـراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تطور ميداني غير مسبوق حيث تمكنت قوات الجيش السوداني من استعادة السيطرة علي عدة بلدات من قوات الدعم السريع.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أبرز ما حققه الجيش السوداني من تقدم ميداني وأبرز الأماكن التي استعادها من قوات الدعم السريع بعد خوض مـ ـعارك طاحنة.

الجيش السوداني يتقدم في مدينة الفاشر

ومن جانبه، تقدم الجيش السوداني في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، كما استعاد بلدة التروس ين ولايتي النيل الأبيض وسنار.

وفي السياق ذاته، قال مصدر ميداني إن الجيش السوداني استعاد بلدة التروس الواقعة بين ولايتي النيل الأبيض وسنار.

الجيش السوداني

الجيش السوداني يتقدم بمحور منطقة التروس

وأكد الجيش السوداني في بيان، اليوم السبت، أنه يتقدم بمحور منطقة التروس بعد هـ ـزيمة الدعم السريع.

وأشار مصدر ميداني إلى أن قوات الدعم السريع كانت تتخذ من بلدة التروس الحدودية مع دولة جنوب السودان منطلقًا لشن هـ ـجماتها على الجيش السوداني في سنار والنيل الأبيض.

قوات الدعم السريع تقصـ ـف مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان

وأوضحت المصادر أن قوات الدعم السريع شنت قصفًا علي مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان لليوم السادس على التوالي.

وذكرت المصادر ذاتها أن القصـ ـف الذي شنته قوات الدعم السريع علي مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان تزامن مع وقت الإفطار واستهدف وسط المدينة، حيث وقعت نحو 5 قـ ـذائف في حي الدرجة من دون أن تحدد حجم الخسائر.

وفي السياق ذاته، أفاد إعلام الفرقة السادسة مشاة التابعة لـ الجيش السوداني بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، بأن الجيشالسوداني يستمر في التقدم بالميدان بجميع المحاور القتال بالفاشر.

الجيش السوداني نصب كمينا محكمًا بالمحور الشرقي لـ مدينة الفاشر

وذكر في بيان أن الجيش السوداني نصب كمينا محكمًا بالمحور الشرقي لمدينة الفاشر، تمكن خلاله من قـ ـتل 30 عنصرًا من المليشيات، مضيفًا أن الجيش السواني دمـ ـر 4 مركبات للعـ ـدو وقـ ـتل عناصره التي كانت بها.

وأضاف أن الجيش السوداني بالتنسيق مع القوات المشتركة والشرطة والمخابرات وقوات العمل الخاص، واصلوا عمليات التمشيط والهـ ـجوم المباغت على أوكار العـ ـدو في المحاور الجنوبية الشرقية والغربية للفاشر، أسفرت عن الاستيلاء على كميات ضخمة من الأسـ ـلحة والذخائر.

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