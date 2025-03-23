معلومات عن أسامة طبش رئيس مخابرات حماس الذي اغتـ ـالته إسرائـ ـيل

اغتـ ـالت إسرائـ ـيل أسامة طبش رئيس جهاز مخابرات حماس في عملية عسـ ـكرية شنتها جنوب قطاع غـ ـزة، وذلك في إطار العملية البرية التي شنها الجيش الإسرائـ ـيلي علي القطاع.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن أسامة طبش رئيس جهاز مخابرات حماس الذي اغتـ ـالته إسرائـ ـيل وفقًا لما كشفه المتحدث باسم جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي.

من هو أسامة طبش؟

وُلد أسامة طبش في خان يونس بجنوب قطاع غـ ـزة، وانضم إلى كتائب عز الدين القسام، التابع لحركة حماس، في سن مبكرة، وتدرج في المناصب حتى أصبح قائد الكتيبة الشرقيحركة ة.

حركة حماس

أشرف أسامة طبش على مراسم تسليم جثامين أربعة مختطفين إسرائـ ـيليين للصليب الأحمر، قبل أكثر من شهر.

جيش الاحتـ ـلال يكشف معلومات عن أسامة طبش رئيس مخابرات حماس

كشف جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي عن الكثير من المعلومات عن أسامة طبش رئيس مخابرات حماس، وكتب بيان تحت عنوان: "القضاء على قائد الاستخبارات العسكرية التابعة لـ حركة حماس في جنوب قطاع غـ ـزة".

وقال جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي إن أسامة طبش هو قائد جهاز المخابرات العسـ ـكرية لـ حركة حماس في جنوب قطاع غـ ـزة وقائد مديرية الاستطلاع والأهداف التابعة لها.

وأضاف الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي إن أسامة طبش كان يشغل منصب مسؤول دمج الاستخبارات لمنظمة حماس في جنوب قطاع غـ ـزة وأدار أنشطتها.

الجيش الإسرائـ ـيلي: أسامة طبش قاد منظومة المراقبة في حماس

وتابع الجيش الإسرائـ ـيلي إن أسامة طبش قاد منظومة المراقبة في حماس وكان يحذر من عمليات جيش الاحتـ ـلال.

واستطرد الاحتـ ـلال أن أسامة طبش كان مسؤولًا عن تخطيط أهداف إطلاق القذائف والتسلسل خلال السابع من أكتوبر.

وقال جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيليإن أسامة طبش هو شخص ذا خبرة خاصة ومهمة ولعب أدوار رفيعة في حماس ومنها قائد كتيبة في لواء خانيونس.

الجيش الإسرائـ ـيلي: أسامة طبش كان مسؤولاً عن عمليات ضد إسرائـ ـيل

وأضاف جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي أن أسامة طبش كان على مدار السنوات مسؤولاً عن عمليات ضد إسرائـ ـيل ومن ضمنها العملية الإستشهادية في العام 2005 في مفرق غوش قطيف، والتي أسفرت عن سقوط مسؤول في الشاباك.

وتابع جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي أن أسامة طبش كان خلال منصبه الأخير مسؤولًا عن بلورة استراتيجية القـ ـتال الميدانية لحماس وقام بتركيز صورة الاستخبارات الميدانية لدى حماس في جنوب القطاع وأدار عمليتها في المنطقة.

الجيش الإسرائـ ـيلي: أسامة طبش كان يقوم بعمليات بناء قوة حماس

واستطرد الجيش الإسرائـ ـيلي أن أسامة طبش كان يقوم بعمليات بناء قوة حماس وعمل لإعمار قوتها العسكرية في أعقاب الحـ ـرب.

حركة حماس

وأشار الجيش إلى أن أسامة طبش قاد خلال الحـ ـرب منظومة الاستطلاعات في حماس التي جمعت المعلومات عن عمليات جيش الاحتـ ـلال ووجهت النيران نحو قوات الاحتلال وشكل عنصرًا مركزيًا في بلورة رؤية حماس عن جيش الدفاع وعملياته.

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