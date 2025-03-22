العاهل الأردني يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف العـ ـدوان على غـ ـزة

الهـ ـجمات الإسرائـ ـيلية على قطاع غـ ـزة.. أكّد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم السبت، ضرورة تحرك المجتمع الدولي فورًا للدفع باتجاه وقف الهـ ـجمات الإسرائـ ـيلية على قطاع غـ ـزة والالتزام بتثبيت وقف إطـ ـلاق النـ ـار.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي أجراه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وأبرز الملفات التي تم التطرق إليها وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غـ ـزة.

العاهل الأردني يشدد علي استئناف دخول المساعدات الإغاثية إلى قطاع غـ ـزة

شدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال الاتصال، بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي، على أهمية استئناف دخول المساعدات الإغاثية إلى قطاع غـ ـزة؛ للحد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي فيها.

قطاع غـ ـزة

العاهل الأردني يؤكد رفض الأردن لتهجير الفلسطينيين في قطاع غـ ـزة

وأعاد العاهل الأردني التأكيد على موقف الأردن الرافض لتهجير الفلسطينيين في قطاع غـ ـزة والضفة الغربية.

العاهل الأردني يحذر من استمرار الاعتداءات على الفلسطينيين

ونبّه العاهل الأردني إلى خطورة استمرار الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

العاهل الأردني يشيد بجهود سوريا في الحفاظ على وحدتها

وبالحديث عن الأوضاع في سوريا، أشاد العاهل الأردني علي جهود سوريا في الحفاظ على وحدتها وسيادتها واستقرارها.

حصيلة الشهداء والجرحى جراء العـ ـدوان الإسرائـ ـيلي علي قطاع غـ ـزة

ومن ناحية أخري، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غـ ـزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العـ ـدوان الإسرائـ ـيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق “تليجرام”، اليوم السبت، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ48 ساعة الماضية، 130 شهيدًا (بينهم 2 شهيد انتشال) و263 إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غـ ـزة ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، إلى 634 شهيدًا، و1172 إصابة.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غـ ـزة إلى ارتفاع حصيلة العـ ـدوان الإسرائـ ـيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 49 ألفًا و747 شهيدًا، و113 ألفا و213 إصابة.

قطاع غـ ـزة

وجددت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غـ ـزة التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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