عاجل..كتائب القسام تمطر تل أبيب بالصـ ـواريخ ردًا علي مـ ـجازر غـ ـزة

قطاع غـ ـزة.. أعلنت كتائب القسام قصـ ـف مدينة تل أبيب برشقة صـ ـاروخية ردًا على المـ ـجازر التي ترتكبها إسرائـ ـيل بحق المدنيين في قطاع غـ ـزة، والتي أدت إلى سقوط عدد كبير من الشهداء أغلبهم من الأطفال والنساء.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل قصـ ـف كتائب القسام مدينة تل أبيب برشقة صـ ـاروخية ردًا على المـ ـجازر وحـ ـرب الإبـ ـادة الجماعية الت ترتكبها إسرائـ ـيل بحق المدنيين في قطاع غـ ـزة.

تفاصيل قصـ ـف كتائب القسام لـ مدينة تل أبيب بالصـ ـواريخ

استهدفت كتائب القسام، اليوم الخميس مدينة تل أبيب برشقة صـ ـاروخية ردًا على الغـ ـارات الإسرائـ ـيلية والقصـ ـف المـ ـدفعي، والمـ ـجازر التي ترتكبها إسرائـ ـيل بحق المدنيين في قطاع غـ ـزة، والتي أدت إلى سقوط عدد كبير من الشهداء أغلبهم من الأطفال والنساء.

نتنياهو

ومن ناحية أخري، شهد قطاع غـ ـزة تصعيدًا عسـ ـكريًا جديدًا، حيث أفاد الدفاع المدني الفلسطيني بأن 14 فلسطينيًا استشهدوا جراء غـ ـارة جوية إسرائـ ـيلية استهدفت منزلاً في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

الطيران الحـ ـربي الإسرائـ ـيلي يستهدف المدنيين في قطاع غـ ـزة

وقال محمود بصل، الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غـ ـزة، في تصريحات صحفية إن الطيران الحـ ـربي الإسرائـ ـيلي استهدف منزلاً كان يحتضن عزاء في منطقة السلاطين، ما أدى إلى استشهاد 14 شخصًا على الأقل، جميعهم من عائلة واحدة، وإصابة آخرين تم نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا.

الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غـ ـزة: هناك آلاف من المفقودين لا يزالون تحت الأنقاض

كما أكد الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غـ ـزة أن عددًا كبيرًا من المفقودين لا يزالون تحت الأنقاض، ما يرفع احتمالية ارتفاع حصيلة الضحايا.

تفاصيل استهداف إسرائـ ـيل شرق خان يونس جنوب قطاع غـ ـزة

كما صعدت إسرائـ ـيل من عـ ـدوانها في قطاع غـ ـزة وشنت غـ ـارات جوية كثيفة استهدفت بلدة عبسات شرق خان يونس جنوب قطاع غـ ـزة، وأسفرت عن سقوط عدد كبير من المدنيين أغلبهم من الأطفال والنساء.

استهدفت قوات الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي بلدة عبسات شرق خان يونس جنوبي قطاع غـ ـزة، مما أدي إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين.

قطاع غـ ـزة

ومن جانبه، أعلن الدفاع المدني في قطاع غـ ـزة استشهاد عشرة أشخاص وإصابة عشرات آخرين بجروح في غـ ـارات إسرائـ ـيلية استهدفت منازل في جنوب قطاع غـ ـزة فجر الخميس.

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