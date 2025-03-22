الصين تعرب عن قلقها العميق إزاء انهيار وقف إطلاق النار في غزة

انهيار وقف إطلاق النار في غزة.. أعربت الصين، اليوم، عن قلقها العميق إزاء انهيار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتجدد العمليات العسكرية بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية.

وشددت الصين على ضرورة العودة الفورية إلى التهدئة، وحماية المدنيين، وتفادي التصعيد الذي قد يؤدي إلى كارثة إنسانية أوسع.

انهيار وقف إطلاق النار في غزة

الموجز ينقل تفاصيل بيان الصين حول انهيار وقف إطلاق النار في غزة، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في بيان رسمي، إن بلاده تتابع ببالغ القلق تطورات الأوضاع في غزة، وتأسف لانهيار اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرًا بوساطة دولية.

وأضاف أن الصين تدعو جميع الأطراف، وخاصة إسرائيل، إلى ضبط النفس، واحترام القانون الدولي، وتجنب استهداف المدنيين والمنشآت المدنية.

وأشار البيان إلى أن الصين تؤكد على موقفها الثابت الداعم لحل الدولتين، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، مشددة على أن التصعيد العسكري لن يؤدي إلا إلى المزيد من المعاناة وفقدان الأرواح.

وجددت بكين دعمها الكامل لأي جهود إقليمية ودولية تهدف إلى إعادة الهدوء وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان قطاع غزة، الذين يعانون من أوضاع إنسانية متدهورة بفعل الحصار والعدوان المستمر.

وتأتي تصريحات الصين في وقت يشهد فيه قطاع غزة تصعيدًا عسكريًا جديدًا، بعد فشل محادثات التهدئة وتبادل الاتهامات بين الطرفين بخرق الاتفاق. وقد أدى القصف الجوي والمدفعي إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى، وتدمير عدد من البنى التحتية الحيوية.

وتحظى دعوة الصين بوقف التصعيد باهتمام دولي متزايد، وسط دعوات من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لاستئناف المساعي الدبلوماسية وتفادي الانزلاق نحو حرب جديدة في المنطقة.

اقرأ أيضًا:

مصر تسعى لحشد دول الإتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل

بعد تحقيق مطالبه وإستئناف الحرب بن غفير يستعد العودة للحكومة