الأخبار اللبنانية تنشر تقرير مزيف عن إستقبال مصر للفلسطينيين

نفت الهيئة العامة للإستعلامات، صحة كافة التقارير الصحفية التي أشارت إلى موافقة مصر على نقل نصف مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى محافظة شمال سيناء المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

الهيئة العامة للإستعلامات : مصر غير مستعدة لإستقبال نصف مليون فلسطيني ولا مدن مخصصة في شمال سيناء

وقالت الهيئة العامة للاستعلامات إن مصر "تنفي بصورة قاطعة وتامة المزاعم التي تداولتها بعض وسائل الإعلام، بأنها مستعدة لنقل نصف مليون مقيم من غزة بشكل مؤقت إلى مدينة مخصصة في شمال سيناء، كجزء من إعادة إعمار قطاع غزة"

وأكدت الهيئة في بيان "كذب تلك الادعاءات الباطلة، التي تتنافى جذرياً وكلياً مع موقف مصر الثابت والمبدئي الذي أعلنته منذ الأيام الأولى لحرب الإبادة على غزة في أكتوبر 2023، بالرفض القاطع والنهائي لأي محاولة لتهجير الأشقاء الفلسطينيين منها، قسراً أو طوعاً، لأي مكان خارجها، خصوصا إلى مصر، لما يمثله هذا من تصفية للقضية الفلسطينية وخطر داهم على الأمن القومي المصري".

وأضافت الهيئة أن "هذا الموقف المصري الثابت والواضح، هو الذي قامت عليه ومن أجله الخطة اللي قدمتها مصر في القمة العربية الطارئة الأخيرة بالقاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة، من دون مغادرة شقيق فلسطيني واحد له، التي وافقت عليها القمة بالإجماع".



صحيفة الأخبار اللبنانية تنشر الخبر الكاذب دون الإحتكام للأدلة

جاء ذلك في أعقاب نشر صحيفة "الأخبار" اللبنانية لتقرير يشير إلى بدء مصر في إستعدادتها لإستقبال نصف مليون فلسطيني من قطاع غزة، دون أي تحقق من الخبر و دون الإحتكام إلى كافة التقارير والتصريحات الصادرة من مصر، و التى نقلتها كافة وسائل الإعلام العربية والعالمية، بل وحتى الإسرائيلية و التي توضح موقف مصر الثابت من تهجير أو إستقبال الفلسطينين بشكل مؤقت أو دائم وهو مايمكن معه التوصل إلى أن مثل تلك التقارير ليست سوى محاولات إستفزاز كان ينبغي لجريدة عريقة كالأخبار اللبنانية أن تربأ بنفسها عن نقلها كحقيقة مُسلم بها دون توضيح ماهيتها للقارىء .

محلل إسرائيلي يؤكد أن موقف مصر أفشل مخطط التهجير

وربما كان يمكن للزملاء في صحيفة الأخبار اللبنانية الإستناد إلي تصريحات المحلل العسكري الإسرائيلي يوآف زيتون قبل نقل تلك المزاعم للتأكد من أن مثل تلك التُرهات هي محاولة لإثارة البلبلة و ذر للرماد في العيون للتعمية عن موقف مصر الثابت من تهجير الفلسطينين و إلا فلماذا وثقوا بوجهة النظر القائلة بأن مصر قد تستقبل الفلسطينين وتجاهلوا وجهات النظر النافية لذلك .

وكان المحلل العسكري الإسرائيلي يوآف زيتون، قد أكد أن التقديرات الأمنية تفيد بـ”عدم تقدم” مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

و أعتبر يوآف زيتون في تصريحات أدلى بها لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن “العقبة الأساسية هي غياب دولة ثالثة على إستعداد لقبول الفلسطينيين الذين يغادرون غزة طواعية”.

ونقل زيتون عن مسؤول أمني إسرائيلي “كبير” لم يسمه قوله: “هناك مشكلات أكثر بكثير من الفرص الواقعية لنجاح هذه المبادرة”.

وأضاف: “إذا تمكنا من إدارة برنامج تجريبي، ربما مع مغادرة بضع مئات من سكان غزة طواعية على الرغم من نقاط التفتيش التي أقامتها حماس، فقد يتبعهم آخرون وخاصة إذا عُرض عليهم خيار العودة في وقت لاحق”.

و تابع : “لكن الأردن ومصر غير راغبين في قبول هؤلاء المهاجرين، ما يسلط الضوء على الفجوة بين التصريحات العامة والحقائق العملية”.

ويشير زيتون إلى أن “مسؤولين في الجيش الإسرائيلي يتساءلون عن قيمة المبادرة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لإسرائيل في ظل الرفض التام من قبل مصر و الأردن " .

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