مصر تنفي نقل فلسطينيين إلى سيناء وتشدد على رفض تهجيرهم

مصر تنفي نقل فلسطينيين إلى سيناء... أكدت مصر مرارًا وتكرارًا رفضها القاطع لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، مشددة على موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في أرضه.

وقد جاءت هذه التأكيدات في ظل تداول بعض التقارير الإعلامية التي تتحدث عن خطط لنقل الفلسطينيين إلى سيناء، وهو ما نفته مصر بشكل قاطع، والموجز يكشف التفاصيل.

مصر تنفي نقل فلسطينيين إلى سيناء

وقد تداولت بعض وسائل الإعلام مزاعم بشأن استعداد جمهورية مصر العربية لنقل نصف مليون مقيم من غزة إلى مدينة مخصصة في شمال سيناء، كجزء من إعادة إعمار قطاع غزة.

بدورها، شددت الهيئة العامة للاستعلامات، على أن مصر تنفي بصورة قاطعة وتامة المزاعم التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بأنها مستعدة لنقل نصف مليون مقيم من غزة إلى مدينة مخصصة في شمال سيناء كجزء من إعادة إعمار قطاع غزة.

موقف مصر ثابت تجاه رفض مخطط التهجير

وذكرت الهيئة، أن تلك الادعاءات الباطلة تتنافى جذريًا وكليًا مع موقف مصر الثابت بالرفض القاطع والنهائي لأي محاولة لتهجير الأشقاء الفلسطينيين قسرًا أو طوعًا، وفقًا لـ«إكسترا نيوز».

وأوضحت، أن الموقف المصري الثابت والواضح هو الذي قامت من أجله الخطة التي قدمتها مصر في قمة القاهرة العربية الطارئة الأخيرة بإعادة إعمار قطاع غزة دون مغادرة شقيق فلسطيني واحد له.

صفقة تبادل الأسرى مستمرة

في سياق متصل، أكدت حركة حماس، أنه لا صحة لما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت بشأن قطع الاتصالات أو وقف المحادثات المتعلقة بصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين.

وشددت حماس، على أنها لا تزال في قلب المفاوضات، وتتابع مع الوسطاء بكل مسؤولية وجدية، وأنها تتداول في مقترح ويتكوف والأفكار المطروحة بما يحقق إنجاز صفقة تبادل تضمن الإفراج عن الأسرى، وإنهاء الحرب وتحقيق الانسحاب، وفقًا لقناة «القاهرة الإخبارية».

وشددت على أن تهجير الفلسطينيين يمثل انتهاكًا للقانون الدولي والإنساني، ويقوض حل الدولتين، و أعلنت مصر عن استعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني للفلسطينيين داخل قطاع غزة، ولكنها ترفض تحويل سيناء إلى بديل للأراضي الفلسطينية.



و أكدت مصر أن سيناء جزء لا يتجزأ من الأراضي المصرية، وأنها لن تسمح بأي تدخل في شؤونها الداخلية، مشددة على أن أمن سيناء هو خط أحمر، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها.

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