عاجل.. نتنياهو يقرر استئناف الحـ ـرب والعمليات العسكرية علي لبنان

تشهد الأوضاع في لبنان تطورات خطيرة ومتلاحقة وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي بنيامين نتنياهو تعليمات لقوات الجيش الإسرائـ ـيلي بضرب عشرات الأهداف في الأراضي اللبنانية.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي مستجدات الأوضاع في لبنان بعد إصدار رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي بنيامين نتنياهو تعليمات بضـ ـرب لبنان.

نتنياهو يقرر ضـ ـرب لبنان

أصدر رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، اليوم السبت، تعليمات لقوات الجيش الإسرائـ ـيلي بـ العمل بقوة ضد عشرات الأهداف في لبنان.

نتنياهو

وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو، ونقلته صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إن نتنياهو أكد أن الحكومة اللبنانية مسئولة عن كل ما يحدث على أراضيها.

وأضاف البيان: "لن تسمح إسرائـ ـيل بأي مساس بمواطنيها وسيادتها، وستعمل بكل الطرق الممكنة لضمان أمن المواطنين الإسرائـ ـيليين والتجمعات السكانية الشمالية".

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بتجدد القصـ ـف الإسرائـ ـيلي على بلدات جنوب لبنان مما أدي إلى سقوط عشرات الشهداء والمصابين.

غـ ـارات إسرائـ ـيلية عنـ ـيفة تستهدف جنوب لبنان

وفي نفس الصدد، نشرت جريدة النهار اللبنانية مقطع فيديو يرصد غـ ـارات إسرائـ ـيلية عنيفة استهدفت بلدة تولين جنوب لبنان وأدت إلى وقوع إصابات.

كما رصدت الجريدة لقطات لسلسلة غـ ـارات شنها الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي على مرتفعات جبل الريحان وإقليم التفاح.

جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي يعلن مـ ـهاجمة أهدافا تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

من جهته، قال جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي، اليوم السبت، إنه يـ ـهاجم الآن أهدافا تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، وجاء ذلك في تدوينة مقتضبة نشرها عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس"، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

تفاصيل الهـ ـجوم الإسرائـ ـيلي علي جنوب لبنان

شن جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي هـ ـجومًا عنـ ـيفًا استهدف وسط يحمر وأطراف أرنون في جنوب لبنان، وأسفر عن وقوع إصابات ووفيات، فضلًا عن الخسائر المادية.

وزير الدفاع الإسرائـ ـيلي يعلق علي إطلاق صــ واريخ من لبنان

ومن جانبه، أعلن وزير الدفاع الإسرائـ ـيلي يسرائيل كاتس أنه أصدر تعليمات للجيش الإسرائـ ـيلي بالرد على مصادر إطلاق النار من لبنان، مشددا على أنه سيطبق سياسة "المطلة مقابل قانون بيروت".

وأضاف وزير الدفاع الإسرائـ ـيلي أنه لن يسمح بإطـ ـلاق النـ ـار من لبنان على البلدات الإسرائـ ـيلية في الجليل، محملا الحكومة اللبنانية مسؤولية أي إطـ ـلاق نـ ـار من أراضيها.

رئيس بلدية المطلة يطالب بالقضاء على حزب الله اللبناني

من جهته دعا رئيس بلدية المطلة ديفيد أزولاي رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي بنيامين نتنياهو إلى الانشغال بتوفير الأمن لمواطني إسرائـ ـيل بدلا من الانشغال بما وصفها بأنها "أمور فارغة"، وجدد المطالبة بضرورة القضاء على حزب الله اللبناني.

لبنان

وقال رئيس بلدية المطلة إنه منذ إعلان وقف إطـ ـلاق النـ ـار لم يعد إلى المطلة سوى 10% من السكان.

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