عاجل.. جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي يشن هـ ـجوما علي جنوب لبنان

هـ ـجوم إسرائـ ـيلي علي لبنان.. كشفت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت عن شن جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي هـ ـجومًا عنـ ـيفًا استهدف وسط يحمر وأطراف أرنون في جنوب لبنان.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي آخر تطورات الأوضاع في لبنان وتفاصيل الهـ ـجوم الإسرائـ ـيلي العنـ ـيف لـ مناطق هامة في جنوب لبنان.

تفاصيل الهـ ـجوم الإسرائـ ـيلي علي جنوب لبنان

شن جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي هـ ـجومًا عنـ ـيفًا استهدف وسط يحمر وأطراف أرنون في جنوب لبنان، وأسفر عن وقوع إصابات ووفيات، فضلًا عن الخسائر المادية.

هجوم إسرائـ ـيلي علي جنوب لبنان

جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي يعترض ثلاثة صواريخ أطلقت من لبنان

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي اعترض ثلاثة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان.

وانطلقت صفارات الإنذار في مدينة المطلة شمال إسرائـ ـيل، إثر إطلاق صواريخ، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى الآن ، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست العبرية.

وزير الدفاع الإسرائـ ـيلي يعلق علي إطلاق صــ واريخ من لبنان

ومن جانبه، أعلن وزير الدفاع الإسرائـ ـيلي يسرائيل كاتس أنه أصدر تعليمات للجيش الإسرائـ ـيلي بالرد على مصادر إطلاق النار من لبنان، مشددا على أنه سيطبق سياسة "المطلة مقابل قانون بيروت".

وأضاف وزير الدفاع الإسرائـ ـيلي أنه لن يسمح بإطـ ـلاق النـ ـار من لبنان على البلدات الإسرائـ ـيلية في الجليل، محملا الحكومة اللبنانية مسؤولية أي إطـ ـلاق نـ ـار من أراضيها.

رئيس بلدية المطلة يطالب بالقضاء على حزب الله اللبناني

من جهته دعا رئيس بلدية المطلة ديفيد أزولاي رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي بنيامين نتنياهو إلى الانشغال بتوفير الأمن لمواطني إسرائـ ـيل بدلا من الانشغال بما وصفها بأنها "أمور فارغة"، وجدد المطالبة بضرورة القضاء على حزب الله اللبناني.

وقال رئيس بلدية المطلة إنه منذ إعلان وقف إطـ ـلاق النـ ـار لم يعد إلى المطلة سوى 10% من السكان.

رئيس مجلس الوزراء اللبناني يحذر من تجدد العمليات العسـكرية على حدود لبنان

وفي نفس الصدد، حذر رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نواف سلام، اليوم السبت، من تجدد العمليات العسـكرية على الحدود الجنوبية، لما تحمله من مخاطر جرّ البلاد إلى حـ ـرب جديدة، تعود بالويلات على لبنان واللبنانيين.

رئيس مجلس الوزراء اللبناني

وشدد رئيس مجلس الوزراء اللبناني على ضرورة اتخاذ كل الاجراءات الأمنية والعسكرية اللازمة، بما يؤكد أن الدولة وحدها هي من يمتلك قرار الحـ ـرب والسلم.

اقرأ أيضًا

تفاصيل الغـارة الجوية العنـ ـيفة التي شنتها إسرائـ ـيل علي جنوب لبنان

عاجل.. إسرائـ ـيل تشن غـ ـارات عنـ ـيفة علي حزب الله في لبنان