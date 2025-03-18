تفاصيل الغـارة الجوية العنـ ـيفة التي شنتها إسرائـ ـيل علي جنوب لبنان

شنت إسرائـ ـيل غـ ـارة جوية علي جنوب لبنان مما أدي إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين، ويأتي الهـ ـجوم الإسرائـ ـيلي علي الأراضي اللبنانية رغم سريان اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار بين لبنان وإسرائـ ـيل الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي، إلا أن تل أبيب لا تلتزم به.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل الهـ ـجوم الإسرائـ ـيلي علي جنوب لبنان، وحصيلة الشهداء والمصابين، وسط إصرار الرئيس اللبناني جوزيف عون علي ضرورة انسحاب إسرائـ ـيل الكامل من جنوب لبنان.

تفاصيل الغـ ـارة الجوية العنـ ـيفة التي شنتها إسرائـ ـيل علي جنوب لبنان

استهدفت إسرائـ ـيل جنوب لبنان في غارة جوية عنـ ـيفة، مما أدي إلى استشهاد شخص وإصابة ثلاثة آخرين، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية.

غارة إسرائـ ـيلية علي جنوب لبنان

ومن جانبه، قال مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة العامة، إن غـ ـارة العـ ـدو الإسرائـ ـيلي على بلدة يحمر بمحافظة النبطية في جنوب لبنان أدت في حصيلة محدثة إلى سقوط شهيد وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين بجروح".

مسيرة إسرائـ ـيلية نفذت عـ ـدوانًا جويًا علي جنوب لبنان

وفي السياق ذاته، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن مسيرة إسرائـ ـيلية نفذت عـ ـدوانًا جويًا علي جنوب لبنان، حيث شنت غـ ـارة جوية بصـ ـاروخ موجه مستهدفة دراجة نارية كانت على طريق حي البيدر في بلدة يحمر الشقيف، وعلى متنها شخصان، فأصيبت الدراجة بشكل مباشر، وصودف مرور سيارة في المكان، فأصيبت بشظايا الصـ ـاروخ واندلعت فيها النيران، كما تضرر سوبر ماركت جراء الغـ ـارة الإسرائـ ـيلية واندلعت فيه النيران".

عـ ـدوان جوي علي جنوب لبنان ينسف اتفاقات حل النـ ـزاعات

ويأتي العـ ـدوان الجوي علي جنوب لبنان، رغم إعلان مسؤول أمريكي كبير، الثلاثاء الماضي، أن إسرائـ ـيل ولبنان اتفقتا، بوساطة أمريكية وحضور فرنسي، على بدء مفاوضات لحل النـ ـزاعات على الحدود البرية بين البلدين

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن فرق الإسعاف عملت على نقل المصابين لمستشفيات جنوب لبنان، كما عملت فرق الدفاع المدني اللبناني والهيئة الصحية الإسلامية على إخماد النيران في السوبر ماركت.

جوزيف عون: لا استقرار في لبنان إلا بانسحاب الاحتـ ـلال من الجنوب

ومن ناحية أخري، كان الرئيس اللبناني جوزيف عون قد أكد أنه لا استقرار في لبنان مع التوتر على الحدود الجنوبية ودون تطبيق القرارات الدولية وانسحاب الاحتـ ـلال من جنوب لبنان.

وأضاف عون، أن إعادة إعمار ما دمـ ـرته الحـ ـرب الإسرائـ ـيلية يتطلب تضافر جهود الدولة في الداخل والخارج والأشقاء والأصدقاء.

جوزيف عون

اتفاق وقف إطـ ـلاق النار بين لبنان وإسرائـ ـيل

الجدير بالذكر أن اتفاق وقف إطـ ـلاق النار بين لبنان وإسرائـ ـيل دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي، على أن تنسحب إسرائـ ـيل بعد 60 يومًا من الأراضي اللبنانية، ومُدّدت مهلة تنفيذ الاتفاق حتى 18 فبراير الماضي، ولم تلتزم إسرائـ ـيل ببنود الاتفاق، ولا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.

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