لافروف يهنئ أبو الغيط بالذكرى الـ80 على تأسيس جامعة الدول العربية

ذكرى تأسيس جامعة الدول العربية.. وجّه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، رسالة تهنئة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس الجامعة، التي تُعد واحدة من أقدم المنظمات الإقليمية في العالم العربي.

وفي هذا الإطار، قامت جامعة الدول العربية خلال السنوات الماضية هذه المنظمة الإقليمية الأقدم بترسيخ مكانتها بوصفها مؤسسة ذات مصداقية وتأثير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ذكرى تأسيس جامعة الدول العربية

الموجز يكشف تفاصيل تهنئة لافروف بذكرى تأسيس جامعة الدول العربية عبر السطور التالي، حيث بعث وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط برقية تهنئة بمناسبة الذكري 80 لتأسيس الجامعة.

وأكد لافروف، في رسالته الرسمية، على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين روسيا والدول العربية، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تلعبه جامعة الدول العربية في دعم الحوار الإقليمي، وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين الدول الأعضاء.

وأشار الوزير الروسي لافروف إلى أهمية استمرار التنسيق بين موسكو والجامعة العربية في الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها قضايا الشرق الأوسط، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وجهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

ذكرى تأسيس جامعة الدول العربية

كما عبّر لافروف عن تقديره الشخصي للأمين العام أحمد أبو الغيط، لما يبذله من جهود دبلوماسية لتعزيز العمل العربي المشترك، متمنيًا له دوام التوفيق في مهمته، وللجامعة المزيد من النجاح والتأثير في محيطها الإقليمي والدولي.

وأضاف أن جامعة الدول العربية تقدم إسهامًا كبيرًا في بناء النظام العالمي الأكثر إنصافًا القائم على مبادئ تعدد الأقطاب، مشيرا إلى تطور علاقات روسيا مع جامعة الدول العربية بشكل ديناميكي، حيث تم افتتاح مكتبها التمثيلي عام 1990 في موسكو، والذي يعمل بنجاح حتى الآن وأصبح السفير الروسي في مصر معتمدًا أيضًا كممثل مفوض لدى الجامعة منذ عام 2005.

وأفاد البيان بوجود الآلية الرئيسية للتعاون المشترك هي المنتدى الروسي العربي للتعاون على مستوى وزراء الخارجية، لافتا إلى أنه تم عقد 6 دورات لهذا المنتدي أخرها ديسمبر 2023 في مراكش بالمغرب ويجري العمل على إقامة صيغ جديدة للحوار مع جامعة الدول العربية.

وتأتي هذه التهنئة في إطار اهتمام روسيا بتعزيز علاقاتها مع العالم العربي، خاصة في ظل المتغيرات الدولية الراهنة، وسعي موسكو لتوسيع شراكاتها الاستراتيجية مع دول المنطقة، عبر قنوات الحوار مع الجامعة العربية كمؤسسة تمثل الموقف العربي الجماعي.

يُذكر أن جامعة الدول العربية تأسست في 22 مارس عام 1945، وتضم حاليًا 22 دولة عربية، وتلعب دورًا محوريًا في تنسيق المواقف السياسية والاقتصادية، وتعزيز الهوية العربية المشتركة في مواجهة التحديات المختلفة.

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