إيران تضع شروطًا للتفاوض مع واشنطن.. هل تستجيب أمريكا؟

في تصريح يعكس تصاعد حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن استئناف المحادثات مع واشنطن "لم يعد ممكنًا" ما لم تطرأ تغييرات جوهرية على بعض المعطيات الراهنة، يأتي هذا الموقف في ظل جمود طويل الأمد في المفاوضات النووية وتعقيدات المشهدين الإقليمي والدولي.

إيران ترفض التفاوض

وأشار عراقجي إلى أن طهران لا تزال منفتحة على الحوار، لكنها لم تعد ترى جدوى في التفاوض مع إدارة أمريكية لا تُظهر، من وجهة نظرها، التزامًا جادًا بتغيير سياساتها ورفع العقوبات الاقتصادية التي وصفها بأنها "جائرة وغير قانونية".

واشنطن تواصل الضغوط

وأضاف: "لقد أثبتت التجربة أن الحوار دون تغييرات فعلية في سلوك واشنطن لا يؤدي إلا إلى إهدار الوقت وزيادة الضغوط على الشعب الإيراني"، كما شدد على أن الدعم الأمريكي لبعض الأطراف الإقليمية، وتجاهل المخاوف الأمنية لإيران، يمثلان عقبة رئيسية أمام أي تقدم في المفاوضات.

العقوبات تعرقل الحل

ورغم عدم تحديد طبيعة التغييرات المطلوبة، يرجح مراقبون أن تشمل تقديم ضمانات مكتوبة بعدم الانسحاب من أي اتفاق مستقبلي، ورفع العقوبات تدريجيًا أو فورًا، إلى جانب احترام المصالح الإقليمية لطهران.

يذكر أن المفاوضات بين إيران والدول الغربية بشأن الملف النووي وصلت إلى طريق مسدود منذ أشهر، فيما تستمر التوترات الجيوسياسية في تعقيد فرص التفاهم بين الطرفين.

إيران والولايات المتحدة

وفي سياق منفصل، كشفت مصادر مطلعة، إن إسرائيل تسعى لإبلاغ الولايات المتحدة بأنها لا يمكنها غض الطرف عن امتلاك إيران للسلاح النووي المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

وذكر مصدر عسكري إسرائيلي أن تل أبيب تهدف إلى توعية ترامب بأن إيران على وشك امتلاك قنبلة نووية ولا يمكننا غض الطرف عن ذلك.

وكان موقع أكسيوس قد ذكر، الخميس، أن محادثات إسرائيلية أمريكية بشأن الملف النووي الإيراني ستعقد الأسبوع المقبل في الولايات المتحدة.

وأفاد الموقع نقلا عن مسؤولين إسرائيليين اثنين ومسؤول أمريكي، بأن الولايات المتحدة وإسرائيل ستعقدان محادثات استراتيجية بشأن البرنامج النووي الإيراني في البيت الأبيض الأسبوع المقبل.

وأضاف أكسيوس أن الوفد الإسرائيلي سيضم وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ومستشار الأمن القومي تساحي هنجبي، وللمزيد من التفاصيل أضغط هنــــــــــــــــــــــــــا.

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