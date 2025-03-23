تفاصيل أول ظهور علني لـ بابا الفاتيكان بعد تحسن حالته الصحية

شهدت الحالة الصحية لـ البابا فرنسيس بابا الفاتيكان تطورات إيجابية لأول مرة منذ مكوثه في المستشفي لمدة 5 أسابيع نتيجة معاناته من الالتهاب الرئوي المزدوج.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تطورات الحالة الصحية لـ البابا فرنسيس بابا الفاتيكان وتفاصيل أول ظهور علني له بعد تحسن حالته الصحية.

تطورات الحالة الصحية لـ بابا الفاتيكان

أعلن الفاتيكان أن البابا فرنسيس بابا الفاتيكان يعتزم الظهور علنًا اليوم الأحد لأول مرة منذ 5 أسابيع بعد مكوثه المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج من التهاب رئوي مزدوج في روما.

بابا الفاتيكان

وقال الجهاز الإعلامي للفاتيكان: "ينوي بابا الفاتيكان إلقاء التحية والمباركة من مستشفى أجوستينو جيملي في روما في ختام صلاة التبشير الملائكي التي ستنشر خطيًا على غرار ما حدث في الأسابيع الأخيرة".

الفاتيكان يعلن تطورات الوضع الصحي لـ البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

ويتزامن ذلك مع إعلان الفاتيكان بتحسن الوضع الصحي لـ البابا فرنسيس بابا الفاتيكان في الفترة الأخيرة، بعد مخاوف على حياته بسبب إصابته بالتهاب في الرئتين.

وكتب الفاتيكان في نشرة طبية: "ّتأكد تحسّن الحالة الصحية للحبر الأعظم البابا فرنسيس بابا الفاتيكان"، موضحًا أنه لم يتم القضاء على الالتهاب الرئوي الذي يعاني منه البابا كليًا، ولكنه أصبح الآن تحت السيطرة.

حالة بابا الفاتيكان تشهد تحسنًا بشكل بطئ

وفي آخر إفادة طبية، قال الفاتيكان إن حالة البابا فرانسيس تشهد تحسنًا ولكن ببطئ، لكن هناك ترقب في التشخيص الطبي بسبب الحالة السريرية المعقدة، مضيفًا ربما نستطيع القول إنه تجاوز المرحلة الأكثر خطورة.

وقال الكاردينال مايكل تشيرني عميد دائرة خدمة التنمية البشرية بالفاتيكان، في مقابلة مع صحيفة لا ستامبا الإيطالية إن حالة بابا الفاتيكان تتحسن، وإن يكن بشكل أبطأ مما نرغب.

إصابة بابا الفاتيكان بعدوى متعددة الميكروبات في الجهاز التنفسي

وكان البابا فرنسيس البالغ من العمر 88 عامًا قد دخل المستشفى في 14 فبراير الماضي بسبب التهاب رئوي حاد.

وأعلن الفاتيكان في 25 فبراير الماضي أن الحالة الصحية لـ البابا فرنسيس بابا الفاتيكان حرجة لكنها مستقرة، وتتالت البيانات بشأن تدهور صحته منذ ذلك الحين.

وكشف الفاتيكان عن إصابة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان بعدوى متعددة الميكروبات في الجهاز التنفسي، مما استدعى تلقيه علاجًا دوائيًا أكثر تركيزًا.

وأكدت مصادر طبية في دولة الفاتيكان أن البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، والذي فقد جزءً من رئته اليمنى قبل عقود، يعاني من التهاب معقد في جهازه التنفسي، وسط مخاوف من تأثير ذلك على صحته.

وأشارت المصادر إلى أنه بعد معاناة بابا الفاتيكان في البداية من التهاب الشعب الهوائية، تم نقله إلى مستشفى جيميلي في روما بإيطاليا، حيث أعطي له الكورتيزون والمضادات الحيوية لوقف العدوى، ومع ذلك، لا يبدو أن العلاج كان له التأثير المتوقع.

بابا الفاتيكان

وعانى البابا فرنسيس بابا الفاتيكان رأس الكنيسة الكاثوليكية التي يتبعها نحو 1.4 مليار شخص في العالم، من مشكلات صحية متزايدة في السنوات الأخيرة، وكان خضع عندما كان شابًا لعملية استئصال جزء من إحدى رئتيه.

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