ويتكوف ينتقد نتنياهو : لا يستمع لشعبه ويتصرف عكس المزاج العام

كشف مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، معلومات مثيرة بشأن مواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكذلك حول حالة الجمود التي تشهدها صفقة الرهائن المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.



ويتكوف : نتنياهو يتصرف عكس مايريد الإسرائيليون

و أوضحت القناة 12 الإسرائيلية إن ويتكوف أشار في مقابلة مع الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون، إن "الإسرائيليون يطالبون بعودة المختطفين، بينما يتصرف نتنياهو بما يتخالف مع المزاج العام".

وتابعت أن ويتكوف قال خلال المقابلة إن نتنياهو "يعتقد أنه يفعل الشيء الصحيح" من خلال استخدام الضغط العسكري في غزة كوسيلة لإعادة الرهائن.

كما أكد المبعوث الأمريكي أن حماس يجب أن تنزع سلاحها، "وبعد ذلك يمكنها المشاركة سياسيا في غزة".



توترات بين واشنطن وتل أبيب ومكتب نتنياهو يعلق

من جهته فقد صرّح مصدر من مكتب نتنياهو للقناة 12 تعليقاً على التصريحات التي وصفت بـ"المفاجئة"، إنه "يعتقد أن رئيس الوزراء ملتزم بإعادة المختطفين" وأن "سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتمثل في ضرورة القضاء على حماس، وهي سياسة تتماشى مع أهداف الحرب".



هذا وكانت القناة 12 قد كشفت في وقت سابق عن تصاعد حدة التوترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل وذلك على إثر فشل مفاوضات التهدئة في قطاع غزة، وعودة العمليات العسكرية.



وبحسب القناة، فإن الخلافات لم تنتهي عند التصريحات الأخيرة لويتكوف، بل شملت أيضاً إنتقادات لوزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، المعروف بقربه الشديد من نتنياهو، حيث إتهمته واشنطن بتعطيل المفاوضات والتسبب في تصاعد الأزمة.



ونقلت القناة عن مصادر إسرائيلية مطلعة قولها فريق "ديرمر-ويتكوف" قد فشل في مهمته.

و أشارت المصادر إلى أن رون ديرمر المسؤول عن إدارة المفاوضات من الجانب الإسرائيلي لا يمتلك الأدوات السياسية المطلوبة لإدارة هذا الملف الحساس، رغم ثقة نتنياهو به.

عائلات الرهائن يتهمون نتنياهو بالتقصير

هذا وكان منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة قد أصدر ، الخميس، بياناً غاضباً، اتهم فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتعريض حياة ذويهم للخطر

و جاء ذلك البيان في أعقاب تقارير تفيد أن الحكومة الإسرائيلية أجلت اجتماعا مقررا لمناقشة مقترحات بشأن اتفاق جديد للإفراج عن الرهائن، من أجل اجتماع آخر لبحث إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.



و إتهم أهالي المحتجزين في بيانهم، نتنياهو وحكومته بـ"تجاهلهم وتعريض حياة ذويهم للخطر".

ووفقاً للعائلات، كان من المفترض أن يجتمع مجلس الوزراء الأمني مساء الخميس "لمناقشة مصير الرهائن المعرضين حاليا لخطر الموت والاختفاء داخل أنفاق حماس في غزة".

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