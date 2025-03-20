رسائل نارية من وزراء حكومة السـ ـفاح نتنياهو لـ حركة حماس

وجّه وزراء حكومة رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي بنيامين نتنياهو رسالة نارية لـ حركة حماس وهـ ـددوا بفتح أبواب الجـ ـحيم عليهم من أجل تدمـ ـيرهم والقضاء عليهم.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل تهـ ـديدات وزراء حكومة رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي بنيامين نتنياهو لـ حركة حماس ومستجدات الأوضاع في قطاع غـ ـزة بعد استئناف إسرائـ ـيل الحـ ـرب في القطاع.

وزير الدفاع الإسرائـ ـيلي يوجه رسالة نارية لـ حماس

وجّه وزير الدفاع الإسرائـ ـيلي تحذيرًا شديد اللهجة الي حركة حماس، قائلًا: "على حماس أن تدرك أن قواعد اللعبة تغيرت، وإذا لم تفرج فورًا عن جميع المختطفين فإن أبواب الجـ ـحيم ستُفتح".

حماس

وأضاف وزير الدفاع الإسرائـ ـيلي: "وستجد حركة حماس جيشنا أمامها بكل قوة من البر والجو والبحر من أجل تدمـ ـيرها بشكل كامل".

الجيش الإسرائـ ـيلي: مستعدون لمواصلة الهـ ـجمات ضد قادة حماس والبنية التحتية في غـ ـزة

فيما، أكد الجيش الإسرائـ ـيلي، استعداده لمواصلة الهـ ـجمات ضد قادة حركة حماس والبنية التحتية في قطاع غـ ـزة طالما أن الحاجة تستدعي ذلك، مشيرًا إلى أنه سيقوم بتوسيع الحملة العسـ ـكرية إلى ما هو أبعد من الضـ ـربات الجوية.

وزير الخارجية الإسرائـ ـيلي: لا بديل عن الحرب عن غـ ـزة لإعادة الرهائن.

من ناحية أخري، قال وزير الخارجية الإسرائـ ـيلي جدعون ساعر إنه لا بديل عن استئناف العمليات العسـ ـكرية لإعادة الرهائن من غـ ـزة.

وفي سياق متصل، قال وزير المالية الإسرائـ ـيلي بتسلئيل سموتريتش إن العمليات الجديدة في غـ ـزة ستأخذ شكلاً مختلفاً تماماً عما حدث حتى الآن، وفق ما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائـ ـيل".

وزير المالية الإسرائـ ـيلي: هـ ـجوم الجيش علي غزة هدفه تدمـ ـير حماس

وكتب وزير المالية الإسرائـ ـيلي في حسابه على منصة "إكس": "كما وعدنا عاد الجيش الإسرائـ ـيلي إلى العمل بهـ ـجوم قـ ـوي على غـ ـزة بهدف تدمـ ـير حركة حماس، وإعادة جميع الرهائن، وإزالة التـ ـهديد الذي يشكله قطاع غـ ـزة على المواطنين الإسرائـ ـيليين .

حماس: مصلحتنا كانت ولا تزال في استمرار اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار

ومن جانبها، أكدت حركة حماس أن مصلحتها كانت ولا تزال في استمرار اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار، متهمة رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي بنيامين نتنياهو بالسعي للانقلاب عليه واستئناف الحـ ـرب.

نتنياهو

حماس: سنظل نتعامل بمرونة وإيجابية مع الوسطاء لدفع العـ ـدوان

وذكر المتحدث باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع إن مصلحة حماس كانت في استمرار اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار، وستظل تتعامل بمرونة وإيجابية مع الوسطاء لدفع العـ ـدوان عن الشعب الفلسطيني وإلزام الاحتـ ـلال بالاتفاق، مشيرًا إلى أن الحركة على اتصال دائم مع الوسطاء، وتتعامل بمسؤولية مع أي مقترحات تهدف إلى وقف العـ ـدوان ورفع الحصار.

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