4 مناسبات هامة تنتظر الموظفين.. الإجازات الرسمية في مصر حتى نهاية أبريل 2025

مع اقتراب نهاية الثلث الأول من عام 2025، يزداد تساؤل المصريين حول مواعيد الإجازات الرسمية القادمة، إذ يسعى الكثيرون لمعرفة أقرب عطلة رسمية للاستفادة منها. ووفقًا لأجندة العطلات الرسمية المعلنة لهذا العام، فإن الفترة القادمة تحمل أربع مناسبات تمنح العاملين إجازات رسمية. ويرصد الموجز الإجازات الرسمية لشهر أبريل 2025.

الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية أبريل

تبدأ قائمة الإجازات المقبلة بإجازة يوم السبت 25 يناير، التي تتزامن مع احتفالات ثورة يناير وعيد الشرطة المصرية.

كما تشمل الإجازات القادمة عيد الفطر المبارك، الذي تبدأ إجازته من الاثنين 31 مارس وتستمر حتى الخميس 3 أبريل 2025، مما يمنح الموظفين عطلة طويلة للاحتفال بالمناسبة.

وفي الاثنين 21 أبريل، يحصل الموظفون على إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم، وهو اليوم الذي يحرص المصريون على الاحتفال به سنويًا.

إجازة عيد تحرير سيناء

وبحسب ما أعلنته الحكومة، فإن يوم الجمعة 25 أبريل هو عطلة رسمية احتفالًا بـعيد تحرير سيناء، إلا أن موعد الحصول عليها فعليًا سيتم تحديده لاحقًا بقرار من مجلس الوزراء، كما جرت العادة في الإجازات التي تصادف أيام العطلات الأسبوعية.

من يستفيد من هذه الإجازات؟

أكدت الحكومة أن جميع الإجازات الرسمية المُعلنة لعام 2025 تُطبق على الموظفين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الحكومية، كما يستفيد منها العاملون في القطاع الخاص، وفقًا لما تقرره الجهات المختصة.

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