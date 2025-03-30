موعد إجازة العيد الصغير للقطاع الحكومي بعد إعلان دار الإفتاء المصرية

موعد إجازة العيد الصغير.. يبحث عدد كبير من المصريين عن موعد اجازة العيد الصغير للقطاع الحكومي والخاص، وكذلك عدد أيام الإجازة الرسمية للمدارس والمعاهد الأزهرية.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي موعد إجازة العيد الصغير للقطاع الحكومي والقطاع الخاص والمدارس والمعاهد الأزهرية، وفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء.

موعد إجازة العيد الصغير للقطاع الحكومي

أعلن مجلس الوزراء عن موعد إجازة العيد الصغير للقطاع الحكومي في العام الحالي 2025 ، حيث بدأت الإجازة أمس السبت الموافق 29 مارس وتستمر حتى يوم الأربعاءالموافق 2 أبريل.

رئيس الوزراء

إجازة العيد الصغير للقطاع الخاص 2025

وفيما يتعلق بالعاملين في القطاع الخاص، فإن إجازة العيد الصغير تقوم بتحديدها كل شركة بناءً على نظام العمل الخاص بها، ولكن عادةً ما تكون الإجازة الرسمية يومين أو ثلاثة أيام فقط، وذلك مع احتمالية منح أيام إضافية لبعض المؤسسات.

إجازة العيد الصغير في مصر وكافة الإجازات الرسمية 2025

تُعتبر إجازة العيد الصغير من أهم العطلات الرسمية في مصر، حيث تتيح للعاملين فرصة للإحتفال بالمناسبة الدينية، والاستمتاع بوقتهم مع العائلة والأصدقاء، كما تحرص الحكومة أيضاً على تقديم إجازات طويلة لإتاحة الراحة للموظفين.

إجازات مدفوعة الأجر في مصر

ويحصل العاملون في مصر على عدة إجازات مدفوعة الأجر، وتشمل التالي:

- إجازة عيد الفطر.

- إجازة عيد الأضحى.

وإجازات المناسبات الوطنية وهي مثل ذكرى ثورة 25 يناير و6 أكتوبر.

موعد إجازة العيد الصغير للمدارس والمعاهد الأزهرية 2025

أصدر محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا يقضي بمنح الطلاب في كافة المدارس على مستوى الجمهورية إجازة رسمية بمناسبة العيد الصغير

وبتوجيه من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، أصدر فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، قرارًا يعطي طلاب المعاهد الأزهرية إجازة رسمية بدأت من أمس السبت الماضي الموافق 29 مارس 2025 وإلى يوم الجمعة 4 أبريل 2025.

إجازة العيد الصغير مدفوعة الأجر وفقًا لقانون العمل

ينص قانون العمل المصري على أن إجازة العيد الصغير تعتبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص، وفي حال تطلبت ظروف العمل تشغيل الموظفين خلال هذه الفترة، يلتزم صاحب العمل بتعويضهم ماديًا وفقًا لأحكام القانون، لضمان حقوق العاملين.

موعد إجازة العيد الصغير للقطاع الحكومي

الإجازات الرسمية في مصر خلال شهر أبريل 2025

إلى جانب إجازة عيد الفطر، يشمل شهر أبريل 2025 عدة إجازات رسمية أخرى، منها:

الثلاثاء 1 أبريل والأربعاء 2 أبريل ضمن إجازة عيد الفطر.

الاثنين 21 أبريل إجازة عيد شم النسيم.

الجمعة 25 أبريل إجازة عيد تحرير سيناء.

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