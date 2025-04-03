هل شم النسيم إجازة رسمية في البنوك مدفوعة الأجر
مع اقتراب موعد شم النسيم ، يسعى العملاء لمعرفة هل شم النسيم إجازة رسمية بالبنوك؟، ومواعيد الإجازات الرسمية في البنوك لتحديد التزاماتهم والانتهاء من أي إجراءات ضرورية قبل إجازة شم النسيم، وينشر الموجز ، خلال السطر التالية التفاصيل الكاملة المتعلقة باجازة شم النسيم في البنوك 2025.
شم النسيم إجازة بالبنوك
أعلن البنك المركزي المصري عن تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر فى العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت بالإضافة إلى العطلات الرسمية وتشمل الأعياد الوطنية والدينية شم النسيم.
إجازة عيد شم النسيم 2025
وتعد إجازة شم النسيم 2025، من العطلات الرسمية التي يترقبها الكثيرون في مصر، حيث يتطلع المواطنون للاحتفال به وسط أجواء الربيع والتوجه إلى المنتزهات والحدائق العامة، ووفقا للحسابات الفلكية، من المقرر أن يكون يوم شم النسيم في عام 2025 يوم الإثنين 21 إبريل، وهو إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين في القطاعين
موعد شم النسيم 2025 في مصر
وفقا للحسابات الفلكية، من المقرر أن يكون يوم شم النسيم في عام 2025 يوم الإثنين 21 إبريل، وهو يوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.
إجازة شم النسيم 2025
في الفترة الأخيرة، اتبعت الحكومة سياسة ترحيل بعض الإجازات الرسمية التي تصادف منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس التالي، ومن المتوقع أن يتم ترحيل إجازة شم النسيم 2025 لتكون بنهاية الأسبوع.
الإجازات الرسمية
قائمة الإجازات الرسمية في مصر 2025
أعلن الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية عن قائمة الإجازات الرسمية في مصر 2025، وجاءت كالتالي:
الإجازات الوطنية والرسمية
- عيد شم النسيم: الاثنين 21 إبريل 2025
- عيد تحرير سيناء: الجمعة 25 إبريل 2025
- عيد العمال: الخميس 1 مايو 2025
- ذكرى ثورة 30 يونيو: الاثنين 30 يونيو 2025
- عيد ثورة 23 يوليو: الأربعاء 23 يوليو 2025
- عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر): الاثنين 6 أكتوبر 2025
إجازات الأعياد الدينية
- وقفة عرفات: الخميس 5 يونيو 2025
- عيد الأضحى المبارك: الجمعة 6 يونيو 2025
- إجازة عيد الأضحى: السبت 7 يونيو 2025
- رأس السنة الهجرية: الخميس 26 يونيو 2025
- المولد النبوي الشريف: الخميس 4 سبتمبر 2025.
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