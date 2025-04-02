حقيقة ترحيل أجازة شم النسيم 2025 في مصر

تزايدت عمليات البحث على المنصات الالكترونية المختلفة، للاستفسار عن موعد إجازة شم النسيم 2025، أحد أقدم أعياد المصريين القدماء، وابذي يحظى باهتمام بالغ وطقوس مميزة.

ويعرض الموجز، الموعد الرسمي لاجازة شم النسيم للعام الجاري 2025، وفقا للحسابات الفلكية .

اجازة شم النسيم

موعد إجازة شم النسيم في مصر 2025

ووفقا لما كشفته الحسابات الفلكية، تحدد موعد شم النسيم 2025 في مصر يوم الاثنين الموافق 21 أبريل الجاري، وبذلك تكون إجازة شم النسيم في ذات الموعد مدفوعة الأجر، للوظفين في الإدارات والهيئات الحكومية، والعاملين بالقطاع الخاص.

اجازة شم النسيم

إجازة شم النسيم رسميا

في السنوات الأخيرة عمد مجلس الوزراء إلى ترحيل بعض الإجازات الرسمية التي تصادف منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس، لمنح موظفي الدولة عطلة طويلة متصلة بعطلة نهاية الأسبوع، لذا من المرجح أن يتم ترحيل إجازة شم النسيم 2025 إلى يوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025، لتشمل الإجازة يومي الجمعة والسبت العطلات الرسمية للأسبوع.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2025

تضم الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2025 الجاري، عددًا من المناسبات الوطنية والدينية، والتي تأتي على النحو الآتي:

إجازة عيد تحرير سيناء: يوم الجمعة الموافق 25 أبريل.

إجازة عيد العمال: يوم الخميس الموافق 1 مايو.

إجازة عيد الفطر المبارك: من يوم الاثنين الموافق 31 مارس حتى يوم الأربعاء 2 أبريل (بحسب الرؤية الشرعية).

إجازة ثورة 30 يونيو: يوم الإثنين 30 يونيو.

إجازة عيد الأضحى المبارك: من يوم السبت الموافق 7 يونيو إلى يوم الثلاثاء 10 يونيو (بحسب الرؤية الشرعية).

إجازة رأس السنة الهجرية: من يوم الأحد 27 يوليو (بحسب الرؤية الشرعية).

إجازة ثورة 23 يوليو: يوم الأربعاء 23 يوليو.

إجازة المولد النبوي الشريف: يوم السبت 6 سبتمبر (بحسب الرؤية الشرعية).

إجازة عيد القوات المسلحة (نصر أكتوبر): يوم الاثنين 6 أكتوبر.

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