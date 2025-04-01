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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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الأخبار

موعد إجازة شم النسيم 2025 في مصر واستعدات المحافظات لاستقباله

شم النسيم 2025
شم النسيم 2025

يبحث عدد كبير من المصريين عن موعد إجازة شم النسيم 2025 في مصر، والذي يحتفل به الشعب المصري كل عام بالخروج إلى الحدائق والمتنزهات، والاستمتاع بالأجواء الربيعية مع الأطعمة التقليدية الخاصة بهذه المناسبة.

 ويرصد “الموجز” خلال التقرير التالي موعد إجازة شم النسيم 2025، ومظاهر الاحتفال به، وتفاصيل استعدادات المحافظات للاحتفال به.

موعد إجازة شم النسيم 2025

وفقًا للتقويم الميلادي، تحل موعد إجازة شم النسيم هذا العام يوم الاثنين 21 أبريل 2025، حيث تقرر اعتباره إجازة رسمية مدفوعة الأجر في القطاعين الحكومي والخاص، وفقًا لقرارات  رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.

شم النسيم 2025

مظاهر الاحتفال بـ شم النسيم 2025 في مصر

ويتميز عيد شم النسيم بأجوائه المبهجة، حيث تفضل العائلات الخروج إلى الحدائق العامة والمتنزهات ، كما يحرص الكثيرون على الاحتفال بـ شم النسيم بتناول الفسيخ والملوحة والرنجة والبيض الملون، وسط أجواء من المرح والبهجة، وهو تقليد موروث منذ عهد الفراعنة.

استعدادات المحافظات لـ شم النسيم 2025

وتستعد محافظات الجمهورية كل عام لاستقبال عيد شم النسيم، وذلك من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للتأكد من توافر كافة السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة في الأسواق و المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة خاصة المنتجات التي يقبل عليها المواطنين في عيد شم النسيم مثل الأسماك، والفسيخ والرنجة، والبيض.

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تكثيف الحملات الرقابية في شم النسيم 2025

وتقوم المحافظات في شم النسيم بتكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديريات الصحة والطب البيطرى والتموين خلال فترة عيد شم النسيم على الأسواق والمحال التجارية للسيطرة على عمليات تداول السلع الغذائية والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك الآدمي للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تكثيف حملات النظافة في شم النسيم 2025

كما يتم في في شم النسيم تكثيف أعمال النظافة ورفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة على مدار اليوم في القرى والمراكز والأحياء والمدن للحفاظ على الشكل الجمالى وسلامة وصحة المواطنين، ورفع أي اشغالات أو مخالفات والقضاء على أي ظواهر سلبية في الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية وحركة المواطنين خلال فترة عيد شم النسيم.

شم النسيم 2025

الإجازات الرسمية في مصر 2025

بالتزامن مع رغبة المصريين بالبحث عن موعد إجازة  شم النسيم 2025 ننشر لكم  قائمة الإجازات الرسمية المتبقية لهذا العام، والتي تشمل المناسبات الوطنية والدينية، وأبرزها:

  • عيد شم النسيم: الإثنين 21 أبريل 2025
  • عيد تحرير سيناء: الجمعة 25 أبريل 2025
  • عيد العمال: الخميس 1 مايو 2025
  • وقفة عرفات: الخميس 5 يونيو 2025
  • عيد الأضحى المبارك: الجمعة 6 يونيو 2025
  • رأس السنة الهجرية: السبت 26 يوليو 2025
  • ثورة 30 يونيو: الإثنين 30 يونيو 2025
  • عيد ثورة يوليو: الأربعاء 23 يوليو 2025
  • المولد النبوي الشريف: الخميس 4 سبتمبر 2025
  • عيد القوات المسلحة: الإثنين 6 أكتوبر 2025

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