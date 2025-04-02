شم النسيم 2025 في مصر.. موعد الاحتفال وأهم العطلات الرسمية

مع اقتراب حلول شم النسيم 2025، يشهد محرك البحث "جوجل" ارتفاعًا ملحوظًا في عمليات البحث عن موعد هذا العيد المصري العريق، الذي يمتد بجذوره إلى الحضارة الفرعونية القديمة. ويعد شم النسيم من المناسبات التي يحرص المصريون على الاحتفال بها سنويًا، حيث ينطلقون إلى الحدائق والمتنزهات للاستمتاع بالأجواء الربيعية، وسط طقوس تقليدية تشمل تناول أطعمة خاصة بهذه المناسبة. ويرصد الموجز التفاصيل في السطور التالية.

موعد شم النسيم 2025 في مصر

وفقًا للتقويم الميلادي، يحل شم النسيم هذا العام يوم الاثنين 21 أبريل 2025، وقد تقرر اعتباره إجازة رسمية مدفوعة الأجر في كل من القطاع الحكومي والخاص، بناءً على قرارات الدولة.

طقوس الاحتفال بشم النسيم

يتميز شم النسيم بأجوائه المميزة التي تجمع بين الطبيعة والبهجة، حيث يفضل المصريون قضاء اليوم في الحدائق والمتنزهات بصحبة العائلة والأصدقاء. كما يعد تناول الفسيخ، الرنجة، البيض الملون من أبرز العادات التي ارتبطت بهذه المناسبة منذ العصور الفرعونية. وتُضفي الرحلات النيلية والطابع الاحتفالي مزيدًا من البهجة على هذا اليوم المميز.

العطلات الرسمية في مصر 2025

مع اقتراب شم النسيم، يتطلع المواطنون إلى الإجازات الرسمية المتبقية لهذا العام، والتي تشمل مناسبات وطنية ودينية مهمة، وأبرزها:

عيد الفطر المبارك – الإثنين 31 مارس 2025

عيد شم النسيم – الإثنين 21 أبريل 2025

عيد تحرير سيناء – الجمعة 25 أبريل 2025

عيد العمال – الخميس 1 مايو 2025

وقفة عرفات – الخميس 5 يونيو 2025

عيد الأضحى المبارك – الجمعة 6 يونيو 2025

رأس السنة الهجرية – السبت 26 يوليو 2025

ثورة 30 يونيو – الإثنين 30 يونيو 2025

عيد ثورة يوليو – الأربعاء 23 يوليو 2025

المولد النبوي الشريف – الخميس 4 سبتمبر 2025

عيد القوات المسلحة – الإثنين 6 أكتوبر 2025



احتفالات شم النسيم في مصر

يحمل هذا اليوم طابعًا احتفاليًا خاصًا، حيث تستقطب الحدائق العامة، مثل حديقة الحيوان بالإسكندرية، أعدادًا كبيرة من الزوار الذين يحرصون على الاستمتاع بالأجواء الربيعية. كما يعد تناول الفسيخ والملوحة والرنجة جزءًا أساسيًا من تقاليد هذا العيد، الذي استمر عبر العصور كرمز للاحتفال بتجدد الحياة وبداية فصل الربيع.

بهذا، يظل شم النسيم مناسبة تجمع المصريين على اختلاف أعمارهم، في احتفال سنوي يعكس عمق التقاليد المصرية وارتباطها بجمال الطبيعة والتراث.

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