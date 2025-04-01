انتهاء الخلاف بين شيماء سيف وانتصار: بحبها والكواليس كانت رائعة

استضافت قناة "المشهد" الفضائية الفنانة شيماء سيف، حيث تحدثت عن تجربتها في العمل مع الفنانة انتصار في مسلسل "إش إش"، رغم الخلاف الذي كان بينهما. أكدت شيماء أن العلاقة بينهما كانت طيبة أثناء التصوير، مشيرة إلى أن انتصار قدمت أداءً مميزًا. ويرصد الموجز كافة التفاصيل.

وقالت شيماء سيف: "والله أنا بحبها، والكواليس بيننا كانت جميلة، وهي ممثلة قديرة. أدت دورها في 'إش إش' بشكل رائع، كما قدمت أداءً عظيمًا في مسلسل '80 باكو'، وهذا يشفع لها."

أبطال مسلسل "إش إش"

يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم، أبرزهم:

مي عمر

ماجد المصري

خالد الصاوي

شيماء سيف

محمد الشرنوبي

إدوارد

انتصار

ندى موسى

دينا

طارق النهري

هالة صدقي



المسلسل من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.

قصة مسلسل "إش إش"

تدور أحداث "إش إش" حول فتاة جميلة وفقيرة تُجبر على دخول عالم الرقص، لكنها تجد نفسها متورطة في عالم "آل الجريتلي"، حيث تكتشف أن حياتها المأساوية ترتبط بأسرار عائلية غامضة.

رسالة يسرا كلمة السر في حياة شيماء سيف

يُذكر أن شيماء سيف كانت قد كشفت في لقاء سابق أن الفنانة الكبيرة يسرا كانت لها دور كبير في عودتها إلى زوجها بعد فترة من الانفصال، حيث تلقت منها رسالة غيرت مجرى الأمور وأعادت العلاقة بينهما إلى طبيعتها.

بهذا التصريح، أكدت شيماء سيف أن الفن يجمع بين الزملاء رغم أي خلافات، وأن الاحترام والود يبقيان دائمًا في الوسط الفني.

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