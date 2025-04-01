إيناس النجار.. مفاجآت صادمة في لحظات غسلها تكشف أسرار وداعها

إيناس النجار.. فقدت الساحة الفنية العربية أحد أبرز نجومها، حيث رحلت عن عالمنا الفنانة التونسية إيناس النجار بعد صراع قصير مع المرض، الفنانة الراحلة التي عرفت بجمالها الطبيعي وموهبتها الاستثنائية، تركت بصمة واضحة في عالم السينما والدراما المصرية، بعد تدهور حالتها الصحية ودخولها في غيبوبة، أعلن عن وفاتها، مما أحدث صدمة في أوساط محبيها وزملائها الفنانين.

في هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي أبرز محطات حياة إيناس النجار الفنية، أعمالها التي خلدتها في ذاكرة الجمهور، وذكريات زملائها الذين تحدثوا عن الراحلة بمشاعر من الحب والتقدير.

إيناس النجار

رحيل الفنانة إيناس النجار بعد صراع مع المرض

رحلت عن عالمنا الفنانة إيناس النجار، إثر أزمة صحية مفاجئة أدت إلى دخولها في غيبوبة، وفارقت الحياة بعد صراع طويل مع المرض، الخبر الذي شكل صدمة لجمهورها، أتى بعد أيام من إعلان أسرتها عن تدهور حالتها الصحية ودخولها المستشفى. حيث طالبت شقيقتها عبر حسابها على إنستجرام جمهورها بالدعاء لها، فيما ناشدت الفنانة منة جلال عبر منشور على فيسبوك متابعينها بالتضرع لله من أجل الفنانة الراحلة، قائلة: "يا ريت كلنا ندعي لحبيبتي الفنانة القمر إيناس النجار، لأنها في أشد الحاجة للدعاء؛ لأنها في العناية المركزة في غيبوبة.

ورغم الجهود الطبية الكبيرة لمحاولة إنقاذها، إلا أن حالتها الصحية لم تتحسن، لتسدل الستار على حياة فنية حافلة في سن مبكرة.

إيناس النجار

مفاجآت غسل إيناس النجار

نشرت الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي تعليقًا عبر صفحتها على فيسبوك، كشفت فيه عن تجربة مؤثرة أثناء غسلها للفنانة الراحلة إيناس النجار.

وقالت ميار الببلاوي: "إيناس حبيبتي، ما سر علاقتك بالله؟ فقد كنتِ في غسلك كعروس مبتسمة، وكالقمر في كامل إشراقه. لقد غسلت العديد من الأشخاص، لكنك كنتِ حقًا آية من آيات الله، أحبك كثيرًا وستظلّين في قلبي دائمًا."

من هي إيناس النجار؟

إيناس النجار، التي وُلدت باسم سهام النجار في مدينة صفاقس التونسية، بدأت مسيرتها الفنية في أوائل الألفينيات. كانت بدايتها في مجال الفيديو كليب من خلال ظهورها في "يا ترى يا حبيبي" للفنان بهاء سلطان، وهو ما ساعد على فتح أبواب السينما لها، و تم اكتشافها من قبل المخرج محمد النجار، الذي قدمها في فيلم "ميدو مشاكل" عام 2003 إلى جانب الفنان أحمد حلمي، وهو الفيلم الذي شكل نقطة انطلاقها الحقيقية في عالم الفن.

بعد ذلك، شاركت في العديد من الأعمال السينمائية الناجحة مثل "بحبك وأنا كمان" (2003)، "علي سبايسي" (2005)، و"كركر" (2007) مع محمد سعد، كما قدمت عدة مشاركات في أفلام مهمة أخرى مثل "معالي الوزير" مع أحمد زكي.

إيناس النجار

أبرز أعمال إيناس النجار

إلى جانب السينما، تركت إيناس النجار بصمة في الدراما التلفزيونية، حيث شاركت في مسلسلات بارزة مثل "العصيان" مع محمود ياسين، و"يتربي في عزو" (2007) مع يحيى الفخراني، و"الإخوة أعداء" (2012) مع صلاح السعدني ونور الشريف، أثبتت من خلال هذه الأعمال قدرتها على التنوع والتميز في أدائها الفني.

"الحلانجي" آخر أعمال إيناس النجار

أما آخر أعمالها، فكان مسلسل "الحلانجي"، الذي عرض في رمضان 2025. تدور أحداث المسلسل حول نجار يُتورط في مشاكل كبيرة بعد محاولاته للنصب لصالح مجموعة مشبوهة، وشاركها البطولة الفنان محمد رجب، كانت هذه هي آخر مشاركاتها الدرامية، قبل أن تغادر عالمنا بشكل مفاجئ.

اقرأ أيضا: