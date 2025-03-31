مسلسل حكيم باشا الحلقة الأخيرة.. كيف سينتقم مصطفى شعبان من عائلته؟

حالة من الإثارة والتشويق تسيطر على جمهور مسلسل "حكيم باشا" بطولة الفنان مصطفى شعبان، خاصة مع اقتراب عرض الحلقة الأخيرة التي ينتظرها المتابعون بشغف لمعرفة مصير الشخصية الرئيسية، حكيم، وكيف سيتعامل مع المكائد التي تعرض لها. ويكشف الموجز ملخص أحداث الحلقة 29 من مسلسل حكيم باشا.

ملخص أحداث الحلقة 29

شهدت الحلقة 29 العديد من المفاجآت، حيث اكتشف حكيم (مصطفى شعبان) أن ابن غزل (دينا فؤاد) ليس ابنه، وذلك بعد أن كشفت له زوجته لوما حقيقة المكيدة التي دبرتها ابنة عمه برنسة (سهر الصايغ) بالتعاون مع أبناء عمه بحر وسليم. هذا الكشف الصادم قلب الموازين وأشعل الصراع بين حكيم وعائلته، مما يثير تساؤلات حول طريقة انتقامه.

توقعات الحلقة الأخيرة.. كيف سينتقم حكيم؟

يتساءل الجمهور عما سيحدث في الحلقة الأخيرة من "حكيم باشا"، حيث ينتظرون ردة فعل حكيم تجاه الغدر الذي تعرض له. فهل سيتمكن من استعادة حقه والانتقام من عائلته، أم ستكون هناك مفاجآت غير متوقعة قد تغير مجرى الأحداث؟

مواعيد عرض الحلقة الأخيرة من "حكيم باشا"

تُعرض الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل "حكيم باشا" على قناة CBC في المواعيد التالية:

العرض الأساسي: 7:15 مساءً

الإعادة الأولى: 12:15 صباحًا

الإعادة الثانية: 3:00 عصرًا



كما يتم عرضه على قناة CBC Drama في المواعيد التالية:

العرض الأساسي: 9:00 مساءً

الإعادة الأولى: 1:00 صباحًا

الإعادة الثانية: 6:00 صباحًا



أما على قناة الحياة، فسيكون العرض في:

9:30 مساءً

الإعادة الأولى: 2:30 صباحًا

الإعادة الثانية: 9:30 صباحًا

الإعادة الثالثة: 1:15 ظهرًا



طاقم العمل والإنتاج

مسلسل "حكيم باشا" من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي، ومن بطولة النجم مصطفى شعبان، ويشاركه نخبة من أبرز نجوم الدراما، منهم سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، محمد نجّاتي، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، وغيرهم. العمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.

مع انتهاء المسلسل، يترقب المشاهدون النهاية التي ستحدد مصير حكيم، فهل ستكون انتقامية أم سيختار طريقًا آخر؟ هذا ما ستكشفه الحلقة الأخيرة.

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