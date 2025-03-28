مصطفى شعبان يحتفل بفركش مونتاج آخر حلقات حكيم باشا بصحبه صناعه

كشف النجم الكبير مصطفى شعبان عبر صفحته الرسمية علي موقع الفيديوهات والصور الشهير الفيس بوك عن آخر يوم مونتاج من مسلسل «حكيم باشا» بظهور عدد كببر من صناعه.

وأعرب النجم السوبر ستار مصطفى شعبان عن سعادته البالغة بالتعاون مع فريق العمل حيث كتب قائلاً: "فركش آخر يوم فى مونتاج حكيم باشا شكرا جزيلا على الضيافه و الفطار واللمه الحلوه و المجهود الكبير شكرا شركه سينرجى المنتج تامر مرسى و الشركه المتحده . ويرصد الموجز كافة التفاصيل في السطور التالية.





بوست مصطفي شعبان

شكرا الأخ و الفنان العزيز و قائد العمل الأستاذ عمرو درديرى المشرف العام على المشروع وشكرا للمخرج أحمد خالد أمين و مدير التصوير محمد خالد و المونتير الرائع محمد بكر ومهندس الديكور خالد أمين و ستايلست غاده وفيق و مهندس سلطان السمان و مهندس الصوت اشرف نجم و الاكسسوار و طاقم الإنتاج المحترف بقياده اشرف عبد المعبود و الأستاذ طارق زهران

و كل نجوم العمل خلف الكواليس.



وتابع مصطفى: شكرا لكل زملائي النجوم على هذا المجهود الصادق و الكواليس الرائعه و توجها ربنا سبحانه بهذا النجاح الكبير و الغير مسبوق فى مصر و العالم العربى.

وأتم مصطفي:"شكرا لكل الجمهور الكبير من كل مكان على المتابعه و الرسائل من كل البلاد و تعليقاتكم الرائعة".

كل عام وأنتم بخير و عيد سعيد عليكم جميعاً

"حكيم_باشا"

مواعيد عرض مسلسل حكيم باشا

ويعرض مسلسل «حكيم باشا» يومياً علي شبكة قناة «cbc» العامة، في تمام الساعة 7:15 مساءً، حيث أن الإعادة الأولى تكون الساعة 12:15 صباحاً، والإعادة الثانية الساعة 3 عصراً، وهذا بالإضافة إلى أن يتم بث عرضه أيضًا على قناة «cbc drama»، في تمام الساعة 9 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 1 صباحاً، والإعادة الثانية الساعة 6 صباحاً.

وكما أن يعرض يومياً أيضًا على قناة «الحياة» العامة، الساعة 9:30 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحاً، والإعادة الثانية 9:30 صباحاً، والإعادة الثالثة 1:15 ظهراً، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الأصلية.

أبطال مسلسل حكيم باشا

وجدير بالذكر بأن مسلسل «حكيم باشا»، هو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن بطولة النجم الكبير مصطفى شعبان ويشاركه في بطولتة كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وعلي رأسهم: النجمة سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، ساره نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجدة منير، رضا إدريس، مجدى السباعي، سيد التيتي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرين وعدد من ضيوف الشرف وعلى رأسهم الفنان القدير أشرف زكي، إنجي سلامة وغيرهم، وهو من قصه وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.

اقرأ أيضًا :





