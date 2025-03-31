حقيقة تغيير نهاية مسلسل وتقابل حبيب.. عمرو محمود ياسين يحسم الجدل

حسم الكاتب والسيناريست عمرو محمود ياسين الجدل المثار حول تغيير نهاية مسلسل "وتقابل حبيب"، وذلك من خلال منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". ويكشف الموجز التفاصيل في السطور التالية.

وأكد ياسين أن نهاية المسلسل لم تتغير بأي شكل من الأشكال، وأن الخط الدرامي الأساسي للقصة كان منذ البداية أن يتزوج "ليل" و"فارس" في النهاية، نافياً استجابته لأي ضغوط جماهيرية أو تغييره للنهاية بناءً على أي مؤثرات خارجية.

تصريح عمرو محمود ياسين

كتب ياسين في منشوره:

"قسماً بالله، قسماً بالله، قسماً بالله، أنا لم أغير نهاية مسلسل 'وتقابل حبيب'، ومنذ اللحظة الأولى كان من المقرر أن يتزوج ليل وفارس. لم أستجب لأي ضغوط جماهيرية، ولم أغير أي شيء في هذه النقطة، وأؤكد أنني دائماً أعمل بما أنا مقتنع به فقط."

أحداث الحلقة الأخيرة من "وتقابل حبيب"

شهدت الحلقة الثلاثون والأخيرة من المسلسل تصعيداً درامياً مثيراً، حيث دارت مواجهة قوية بين "منصور" (حمدي هيكل) و"عبد العزيز أبو العزم" (صلاح عبد الله)، فاجأ منصور الأخير بإغلاق باب الغرفة عليه، مطالبًا إياه بتزويج ابنه "حازم" (محمود ياسين جونيور) من ابنته "شهد"، بعد أن استغلها وخدعها بالحب.

وفي مفاجأة صادمة، كشف منصور عن سر قديم، حيث ذكّر عبد العزيز بعلاقته بالخادمة التي حملت منه، وكيف تخلص منها بعد إنجابها لابنتهما "نعمة"، التي قام منصور بتربيتها وجعلها تعمل لاحقًا كخادمة في نفس المنزل، دون أن يعرف أحد حقيقتها.

على الرغم من هذه الاعترافات، بدا عبد العزيز غير مكترث، مكتفيًا بوعد منصور بحل أزمة زواج "حازم" و"شهد" دون أي اهتمام بمصير ابنته السرية.

أبطال وصُنّاع مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل "وتقابل حبيب" من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، ويضم نخبة من نجوم الدراما، منهم:

ياسمين عبد العزيز

كريم فهمي

خالد سليم

نيكول سابا

أنوشكا

صلاح عبد الله

حنان سليمان

رشوان توفيق

محمود ياسين جونيور

بدرية طلبة

إيمان السيد



تأثير المسلسل على الجمهور

حظي "وتقابل حبيب" بتفاعل جماهيري واسع منذ بداية عرضه، حيث أشاد المشاهدون بالأحداث المشوقة والأداء المميز لنجوم العمل. ومع انتهاء المسلسل، استمرت المناقشات حول الأحداث والنهاية، مما دفع عمرو محمود ياسين لتوضيح موقفه والرد على الجدل المثار.

نجاح متواصل

يعد "وتقابل حبيب" أحد أبرز المسلسلات الدرامية في الموسم الحالي، ويؤكد عمرو محمود ياسين من خلاله استمراره في تقديم أعمال درامية تحظى بتفاعل جماهيري كبير، محافظًا على أسلوبه المميز في سرد القصص وبناء الحبكات الدرامية المشوقة.

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