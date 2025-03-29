موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل وتقابل حبيب.. نيكول سابا تشوق جمهورها

تعيش النجمة نيكول سابا انتعاشة فنية كبيرة بعد نجاح دور "رقية العسكري" في مسلسل وتقابل حبيب مع الفنانة ياسمين عبد العزيز وعدد من النجوم والذي عرض خلال الموسم الرمضاني الجاري.

ويرصد الموجز تفاصيل موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل وتقابل حبيب.

موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل وتقابل حبيب

وشوقت نيكول جمهورها للحلقات الأخيرة من المسلسل ونشرت جلسة تصوير حديثة من كواليس المسلسل كما نشرت صورة تجمعها بعائلة أبو العزم وعلقت عليها وكتبت، "لعبة رقية هتخلص على أيه".



وكان الجمهور المصري والعربي تفاعل خلال الشهر الشهر الكريم مع نيكول سابا بعد تقديمها دور الشر بشكل مختلف من خلال شخصية مركبة لديها الكثير من الدوافع للقيام بمطاردة "ليل –ياسمين عبد العزيز" من باب الاقتناع بتلك الدوافع وهو ما جعلها تحصل على إشادات نقدية كبيرة.

ابطال مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وأنوشكا وكريم فهمي وبسنت شوقي وإنجي كيوان وصلاح عبد الله ومحمود ياسين وعدد من النجوم من تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمد الخبيري.

تدور أحداث المسلسل حول "ليل الحسيني"، السيدة التي تعيش حياة مستقرة مع زوجها رجل الأعمال الناجح "يوسف أبو العزم"، لكن هذه الحياة الهادئة تنهار فجأة عندما تكتشف أنه متزوج سرًا من امرأة أخرى تدعى "رقية العسكري".

المفاجأة الكبرى أن جميع أفراد عائلته كانوا على علم بهذه الزيجة، بينما كانت "ليل" آخر من يعلم، مما يدفعها إلى اتخاذ قرارات مصيرية قد تقلب حياتها رأسًا على عقب.

في ظل هذه الأحداث، تبدأ رحلة جديدة في حياتها بحثًا عن السعادة والكرامة، لكن سرعان ما تجد نفسها عالقة في صراعات معقدة لم تكن تتوقعها، مما يجعلها تواجه اختبارات صعبة قد تغير شخصيتها بالكامل.

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