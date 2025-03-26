مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 25، براءة ياسمين عبد العزيز

شهدت الحلقة الـ25 من مسلسل "وتقابل حبيب" أحداثًا مثيرة، حيث وجدت ليل نفسها تقضي ليلة صعبة في الحبس، بينما يواصل يوسف محاولته لفهم حقيقة ما يجري، في ظل تلاعب زوجته رقية بشقيقتها كريمان لإقناعها بأن ليل هي السبب في فشل علاقتها بفارس. ويرصد الموجز تفاصيل الحلقة في السطور التالية.

ليل في مواجهة المؤامرة

رقية تحاول دفع كريمان إلى الاعتقاد بأن ليل أفسدت علاقتها بفارس، لكنها تنكر تورطها في مشكلاتها الحالية. في الوقت نفسه، يستمع يوسف إلى حديثهما دون أن يكشف عن رأيه، رغم تأكيده أن والده مقتنع ببراءة ليل.

على الجانب الآخر، يسعى فارس لكشف الحقيقة، فيلتقي برجل يعرف أحلام ويعرض عليه المال مقابل أدلة قد تساعده. وبالفعل، يحصل على تسجيلات تثبت تورط أحلام في أعمال غير قانونية، ليستخدمها وسيلة ضغط لإجبارها على الاعتراف بالحقيقة في قضية ليل.

اعترافات أحلام تنقذ ليل ولكن بثمن

بعد مواجهتها، تقرر أحلام تعديل شهادتها، مدعية أنها تعاني من الاكتئاب وأنها نسيت أنها أعطت الخاتم لليل، لكنها جاءت لتصحيح الأمر. ومع أن فارس وعدها بعدم الإضرار بها، إلا أنه يسلم الشرطة أدلة تدينها، مما يؤدي إلى اعتقالها.

في الوقت ذاته، يتم الإفراج عن ليل بعد أن نجت من محاولة اعتداء مدبرة داخل الحبس، حيث تبين أن امرأة أرسلتها رقية كانت تسعى لإيذائها. وعقب خروجها، تلتقي فارس الذي يحذرها من أن هناك شخصية إيطالية وراء المؤامرة التي تعرضت لها.

تطورات أخرى: رقية في مأزق وشهد تراقب

مع كشف براءة ليل، تزداد نقمة رقية، بينما تراقب شهد إنجي وحازم لتكتشف خطتهما لمغادرة المنزل، مما يثير غضبها ويدفعها إلى التفكير في رد فعل غير متوقع.

ملخص الحلقة 24 من مسلسل وتقابل حبيب

بدأت الحلقة الرابعة والعشرون مع اعتقال ليل بتهمة سرقة خاتم عميلتها أحلام، وبينما يسعى يوسف لمساعدتها، تمنعه زوجته رقية التي تصر على موقفها رغم محاولات كاريمان إقناعها ببراءة ليل.

في هذه الأثناء، يؤكد عبد العزيز لإجلال أن ليل لا يمكن أن تكون سارقة، مشيرًا إلى أن رقية قد تكون وراء المؤامرة، بينما تبقى إجلال متشككة.

في تطور آخر، يشعر حازم بالخطر بسبب تداعيات أزمة شقيقه فارس، الذي يحاول جمع المال لسداد ديونه عبر صفقة سيارات جديدة.

ليل في قبضة الشرطة

داخل الحجز، تحاول ليل الدفاع عن نفسها أمام الضابط، مطالبة بمواجهة أحلام لكشف الحقيقة. وعندما تحضر أحلام، تصر على اتهامها، مما يؤدي إلى استمرار احتجاز ليل.

تحاول فرح التدخل لمساعدتها عبر الاتصال بفارس، لكنه لا يجيب، فتقرر نقل بنات ليل إلى منزل والدتها، لكن إجلال تمنعها، مما يؤدي إلى توتر كبير.

عند زيارته لليل في الحبس، يحاول فارس طمأنتها وإقناع الضابط بالسماح لها بالبقاء في المكتب بدلاً من الزنزانة، لكنه يفشل، فتضطر لقضاء الليلة هناك.

يوسف يكتشف الحقيقة

مع تصاعد التوتر، يحاول فارس وحازم إيجاد حل، حتى يتذكر صديق فارس شخصًا يعرف أحلام، وبالفعل، يتواصل فارس معه ليكتشف وجود علاقة تربطها بشخص يُدعى يوسف الغول.

تصل الأحداث إلى ذروتها عندما يعود يوسف إلى المنزل ليجد رقية تتحدث مع كاريمان، وتكشف دون قصد أنها وراء ما حدث لليل، ليجد نفسه أمام حقيقة صادمة.

أبطال مسلسل "وتقابل حبيب"

يتألف مسلسل "وتقابل حبيب" من 30 حلقة، ويضم نخبة من النجوم، منهم ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، وأنوشكا، إلى جانب كوكبة من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

مع اقتراب الحلقات الأخيرة، يظل التساؤل: هل ستتمكن ليل من كشف الحقيقة الكاملة؟ وهل ستدفع رقية ثمن مؤامراتها؟

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