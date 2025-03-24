مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 23.. ليل متهمة بالسرقة وفارس يرفض الاستسلام لضغوط يوسف

شهدت أحداث الحلقة الثالثة والعشرون في مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز، تطورات جديدة مما أثارت الأحداث تشويق الجمهور بين ليل وعائلة طليقها يوسف.

يرصد الموجز، ملخص أحداث الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل وتقابل حبيب ومواعيد عرض المسلسل والقنوات الناقلة خلال التقرير التالي.



مسلسل وتقابل حبيب

أحداث الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل وتقابل حبيب

بعد حفل زفاف حازم، شقيق فارس ويوسف، اندلعت مواجهة عنيفة بين يوسف وفارس، حيث أبدى يوسف استياءه من دعم فارس لليل، خاصة بعد المعاملة السيئة التي تتعرض لها من والدتهما، والتي تسعى للتخلص منها بأي شكل، وحاول يوسف إقناع فارس بالتخلي عن موقفه، لكن الأخير أصرّ على موقفه ولم يستجب لضغوط شقيقه.

من جانبها، لم تفوّت رقية، زوجة يوسف، الفرصة لزيادة الخلاف بين الشقيقين، حيث قامت بتحريض يوسف ضد فارس، مطالبة إياه بعدم الموافقة على صفقة ضخمة تتضمن شرطًا جزائيًا بملايين الجنيهات، في محاولة للضغط على فارس ومع ذلك، لم يستسلم فارس لهذه الضغوط وقرر المواجهة، مما زاد التوتر بين الأطراف.

في تطور صادم، تعرضت ليل، التي تجسدها الفنانة ياسمين عبد العزيز، لأزمة غير متوقعة بعدما قدمت لها إحدى عميلاتها خاتم ألماس كهدية، عقب تصميمها لديكورات فيلتها. لكن المفاجأة الكبرى جاءت عندما استدعتها الشرطة، متهمةً إياها بسرقة الخاتم، مما وضعها في مأزق حرج قد يقلب حياتها رأسًا على عقب.

مسلسل وتقابل حبيب

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

يُعرض مسلسل وتقابل حبيب عبر قنوات DMC وDMC دراما وفق الجدول التالي:

عرض مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC:

• العرض الأول: الساعة 8:30 مساءً

• الإعادة الأولى: الساعة 2:45 صباحًا

• الإعادة الثانية: الساعة 1:30 ظهرًا

• قناة DMC دراما:

• العرض الأول: الساعة 6:00 مساءً

• الإعادة الأولى: الساعة 4:30 صباحًا

• الإعادة الثانية: الساعة 9:30 صباحًا



مسلسل وتقابل حبيب

أبطال مسلسل وتقابل حبيب

يشارك في مسلسل وتقابل حبيب، نخبة من النجوم أبرزهم: ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، بسنت شوقي، إيمان السيد، بدرية طلبة، إنجي كيوان، المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي.

قصة مسلسل وتقابل حبيب

تدور أحداث المسلسل حول "ليل الحسيني"، السيدة التي تعيش حياة مستقرة مع زوجها رجل الأعمال الناجح "يوسف أبو العزم"، لكن هذه الحياة الهادئة تنهار فجأة عندما تكتشف أنه متزوج سرًا من امرأة أخرى تدعى "رقية العسكري".

المفاجأة الكبرى أن جميع أفراد عائلته كانوا على علم بهذه الزيجة، بينما كانت "ليل" آخر من يعلم، مما يدفعها إلى اتخاذ قرارات مصيرية قد تقلب حياتها رأسًا على عقب.

في ظل هذه الأحداث، تبدأ رحلة جديدة في حياتها بحثًا عن السعادة والكرامة، لكن سرعان ما تجد نفسها عالقة في صراعات معقدة لم تكن تتوقعها، مما يجعلها تواجه اختبارات صعبة قد تغير شخصيتها بالكامل.

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