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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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الموجز كافية

تفاصيل أحداث مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 20

مسلسل وتقابل حبيب
مسلسل وتقابل حبيب

عرضت قبل قليل الحلقة 20 من مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وعدد كبير من النجوم،حيث شهدت الحلقة توتر الأحداث بعد معرفة "يوسف_خالد سليم" بطبيعة عمل "رقية_نيكول سابا"ويرصد الموجز تفاصيل.

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بدأت الحلقة بمناقشة حادة بين رقية ويوسف بسبب ما شاهده مؤكدا على خوفه الشديد من ما رآه وخوفه الشديد من عملها مع المافيا.

ردت رقية بحزم على يوسف حين علق على عملها مع عصابات المافيا وتلميحه لها بأنها تنمي إليهم مباشرة وهناك خطورة كبيرة عليه وعلى عائلته بالكامل، تخبره نيكول بأن وجودها في حياته ليس خطرا بل وجودها هو الأمان له ولعائلته وأن القوة وحدها هي القادرة على حماية الأشخاص وأعمالهم.


تتسبب رقية في أزمة جديدة بين يوسف وليل حين اتصلت ليل بيوسف تستنجد به من أجل والد الطفل تامر الذي تحدث إليها بأسلوب عنيف في المدرسة حيث طلبت رقية من يوسف أن لا يستجيب لها ولا يذهب للمدرسة ووصفت ليل بالعقربة.

 

ابطال المسلسل


مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي وبسنت شوقي وأنوشكا وصلاح عبد الله وإنجي كيوان ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

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