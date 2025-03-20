موعد عرض مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 20 والقنوات الناقلة

يبحث جمهور عشاق المسلسلات الرمضانية موعد عرض الحلقة 20 من مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز، حيث يعد من أبرز الأعمال الدرامية التي يتابعه الجمهور في رمضان 2025.



ويرصد لكم موقع الموجز مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب المقرر عرضه في رمضان 2025.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

وتعرض الحلقة 20 من مسلسل وتقابل حبيب بطوبة ياسمين عبد العزيز علي شاشة قناة Dmc دراما في تمام الساعة 6:00 مساء والإعادة الساعة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً.

وكما يعرض مسلسل وتقابل حبيب أيضا على شاشة قناة Dmc في تمام الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحا و1:30 مساء.

وكما تعرض الحلقة 20 من مسلسل وتقابل حبيب على قناة روتانا خليجية في تمام الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2:30 مساء.

قنوات عرض مسلسل وتقابل حبيب

ويعرض مسلسل وتقابل حبيب علي عدد من القنوات هم قناة Cbc، وقناة Cbc دراما، وشاشة قناة Dmc، وقناة Dmc دراما، وقناة روتانا خليجية.

ملخص الحلقة 19 من مسلسل وتقول حبيب

وشهدت الحلقة 19 من مسلسل وتقول حبيب، تتسبب فرح شقيقة ليل وكاريمان شقيقة رقية في خسارة فارس التي يؤدي دوره الفنان كريم فهمي لاتفاق عمل مهم، ويتقرب فارس وليل التي يؤدي دورها الفنانة ياسمين عبد العزيز من بعضهما، ويلاحق يوسف التي يؤدي دوره الفنان خالد سليم زوجته رقية العسكري فتُضطر لكشف بعض أسرار عملها الخطير له.









قائمة أبطال مسلسل وتقابل حبيب



ويشارك في مسلسل وتقابل حبيب، ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، بسنت شوقي، إيمان السيد، بدرية طلبة، إنجي كيوان، المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي. ​​



قصة مسلسل وتقابل حبيب

ومسلسل وتقابل حبيب يدور حول ياسمين عبد العزيز التي تقدم دور سيدة ثرية اسمها ليل الحسيني، حيث تكتشف خيانة زوجها وزواجه من أخرى، لذلك تطلب الطلاق منه، وبعدها تعيش قصة حب معقدة تعيد تشكيل حياتها، لكنها تجد نفسها في صراعات عاطفية، وكما تكتشف مفأجات عن عائلة طليقها، مما يضعها في مواجهة تحديات صعبة.



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