تفاصيل مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 18.. نيكول سابا تنقذ ياسمين عبد العزيز

عرضت قبل قليل الحلقة ١٨ من مسلسل وتقابل حبيب بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنانة نيكول سابا وعدد كبير من النجم وبدأت الحلقة بالمشهد المنتظر من الحلقة السابقة وهي سيتم ضبط كريم فهمي عند ياسمين عبد العزيز.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية :

كانت البداية بوصول نيكول سابا "رقية" لاستراحة ياسمين عبد العزيز "ليل" بينما يحاول خالد سليم "يوسف" اقتحام الاستراحة في الوقت الذي دب فيه الرعب داخل قلب ليل وفارس المتواجد بالداخل خوفا من الفضيحة، لكن وصول "رقية" عطل الأمر ووجد يوسف نفسه في موقف صعب أمام رقية التي أحرجته بسبب الأمر وهددت ليل أيضا.

بعد عودة رقية ويوسف إلى منزلهما يتشاجران بسبب الموقف الأخير بينما يوبخها يوسف بسبب سفرها إلى روما دون علمه لتقول له إنها كانت في روما لعمل فحوصات طبية لشكها في إصابتها بالسرطان وقابلت أحد الأطباء صديق لها منذ الطفولة وانها اطمأنت من خلوها من المرض، لتكشف الحلقة عن إرسالها رسالة صوتية لأحد الأشخاص تقول فيها إن يوسف يبدو عليه تقبل الأمر.

تجتمع رقية مع إجلال وعبد العزيز أبو العزم من أجل الخلافات بينها وبين يوسف لتنشب مشاجرة بينهما بعد تهديدها للعائلة كما هددت عائلة أبو العزم رقية أيضا لأن كرامة ابنهم فوق كل شيء.

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي وأنوشكا وصلاح عبد الله ومحمود ياسين وإنجي كيوان ومن تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمد الخبيري.

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