مواعيد عرض مسلسل الغاوي الحلقة 3 والقنوات الناقلة .. تفاصيل

يواصل مسلسل "الغاوي" بطولة الفنان أحمد مكي جذب أنظار الجمهور خلال موسم دراما رمضان 2025، حيث يبحث العديد من المشاهدين عن مواعيد عرض مسلسل الغاوي الحلقة 3 والقنوات الناقلة لها. ويُعد المسلسل من الأعمال الدرامية التي تقدم مزيجًا بين الأكشن والدراما الاجتماعية، ما جعله يحتل مكانة خاصة بين المسلسلات الرمضانية هذا العام.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

موعد عرض مسلسل الغاوي الحلقة 3

يُعرض مسلسل الغاوي الحلقة 3 اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 7:15 مساءً بتوقيت القاهرة على شاشة قناة ON، كما يتم إعادة الحلقة في اليوم التالي في تمام الساعة 11:30 صباحًا عبر نفس القناة.

ولمحبي المشاهدة الرقمية، تتوفر الحلقة الثالثة من مسلسل الغاوي أيضًا عبر منصة Watch It، ما يتيح متابعة الأحداث في أي وقت ومن أي مكان.

قصة مسلسل الغاوي بطولة أحمد مكي

تدور أحداث مسلسل الغاوي حول شخصية "شمس العدوي"، وهو شاب نشأ في أحد الأحياء الشعبية القديمة بالقاهرة.

بعد سنوات من الانخراط في أعمال البلطجة والأنشطة غير القانونية، يقرر شمس العدوي التوبة وبدء حياة جديدة لكن ماضيه المظلم لا يتركه، حيث تظهر شخصيات من حياته القديمة تحاول جره من جديد إلى عالم الجريمة، مما يجعله يدخل في صراعات قوية بين الرغبة في الاستقامة والضغوط من أعدائه القدامى.

أبطال مسلسل الغاوي الحلقة 3

يشارك في بطولة مسلسل الغاوي نخبة من النجوم، على رأسهم الفنان أحمد مكي في دور "شمس العدوي"، إلى جانب الفنانة عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفي، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفي، أبيوسف، وتامر شلتوت، بالإضافة إلى ضيف الشرف كزبرة.

المسلسل من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران، ومن إخراج ماندو العدل، ومن إنتاج شركة سينرجي.

تفاصيل الحلقات السابقة من مسلسل الغاوي

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل الغاوي أحداثًا مثيرة، حيث عاد شمس العدوي إلى حياته السابقة بعد وفاة "فؤش"، الشخصية التي كانت تمثل له دعمًا نفسيًا قويًا.

أما في الحلقة الثانية، فقد تصاعدت الأحداث بعد خطف "الخواجة" ابن أخت شمس، بالإضافة إلى سرقة "أبو نوح"، مما وضع شمس أمام تحديات كبيرة.

تجربة مختلفة لأحمد مكي

يُعد مسلسل الغاوي تجربة درامية مختلفة للفنان أحمد مكي، الذي اعتاد الظهور في الأعمال الكوميدية، لكنه في هذا العمل يقدم شخصية تجمع بين القوة والتوتر النفسي، في إطار درامي مليء بالتشويق. كما أن المسلسل يستعرض جوانب من حياة الأحياء الشعبية المصرية، بما تحمله من صراعات وعلاقات إنسانية معقدة.

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