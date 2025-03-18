أحداث مسلسل قهوة المحطة الحلقة الثالثة وموعد عرض الحلقة الرابعة

شهدت الحلقة 3 من مسلسل قهوة المحطة، الذي يعرض في النصف الثاني من الموسم الرمضاني 2025، يحقق عمر في قضية قتل مؤمن، وتتزايد شكوك عمر تجاه رياض بعد اكتشاف وجود بصماته على سكينة الكهرباء.

ويستعرض لكم موقع الموجز ملخص الحلقة 3 من مسلسل قهوة المحطة.



ملخص الحلقة 3 من مسلسل قهوة المحطة



شهدت الحلقة 3 من مسلسل قهوة المحطة، مواصلة المقدم عمر موافي التي يؤدي دوره أحمد خالد صالح، البحث في جريمة قتل الشاب مؤمن التي يؤدي دوره أحمد غزي بقهوة المحطة، واكتشاف المقدم عمر موافي أن بصمات ريشة التي يؤدي دوره حسن أبو الروس على سلك الكهرباء التي تم انقطاعها أثناء حدوث الحريمة، وتبدأ الشكوك حوله.

وكما نشبت مشادات عنيفة بين زوجة المعلم رياض التي يؤدي دورها انتصار ونجلها بعدما رأته يسرق ذهبها من أجل الحصول على الأموال ليقوم بشراء المخدرات التي يتعاطاها، وكما تنهار شروق بعد معرفتها بخبر موت مؤمن.





موعد عرض مسلسل قهوة المحطة



ويعرض مسلسل قهوة المحطة، على شاشة قناة ON الساعة 8:30 مساء والإعادة الأولى الساعة 5:30 صباحا والإعادة الثانية الساعة 3:30 مساء، وكما يعرض على قناة CBC الساعة 9:45 مساء والإعادة الأولى الساعة 2:45 صباحا والإعادة الثانية الساعة 12:15 مساء.



قنوات عرض مسلسل قهوة المحطة

ويعرض مسلسل قهوة المحطة خلال النصف الثاني في شهر رمضان 2025 على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حيث يعرض على قناة ON وقناة CBC.



قائمة أبطال مسلسل قهوة المحطة



ومسلسل قهوة المحطة، من بطولة أحمد غزي، بيومي فؤاد، أنتصار، رياض الخولي ، أحمد خالد صالح، رشدي الشامي، حسن أبو الروس، علاء عوض، ومن تأليف الكاتب عبد الرحيم كمال، وإخراج إسلام خيري، وإنتاج شركة سينرجي. ​​



قصة مسلسل قهوة المحطة

تدور أحداث مسلسل قهوة المحطة في إطار اجتماعي مشوق، حيث تدور الأحداث حول مقهى يقع بجوار محطة الجيزة، والذي يُعتبر ملتقى للمسافرين من مختلف المناطق بأحلامهم وتحدياتهم المتنوعة. ​​ ​​​​



ويجد جريمة قتل تتصاعد من خلالها دراما الحلقات، وكما يتناول حياة مجموعة من الشخصيات التي تتقاطع مساراتها في قهوة المحطة وتتشابك قصصهم معًا في إطار درامي مشوق.



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